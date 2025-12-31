Bắt giám đốc Trần Văn Kiên và phó giám đốc Phạm Khắc Học

Ngày 31/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Kiên (39 tuổi, ngụ TP HCM – Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát) và Phạm Khắc Học (36 tuổi, ngụ Đồng Nai – Phó Giám đốc công ty) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, hai bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân của Công ty Kiên Cường Phát để ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất tại dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (tên thương mại là Khu đô thị Ruby City) tại tỉnh Đồng Nai. Sau khi nhận tiền từ khách hàng, Kiên và Học không thực hiện các thủ tục bàn giao quyền sử dụng đất như cam kết.

Bị can Trần Văn Kiên (trái) và Phạm Khắc Học - Ảnh: Công an Đồng Nai

Cơ quan chức năng xác định, số tiền các bị can đã chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân lên đến khoảng 100 tỷ đồng. Đến nay, công ty này không còn khả năng bàn giao đất cũng như không thể hoàn trả tiền cho khách hàng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo các cá nhân, tổ chức đã ký kết hợp đồng nhận chuyển nhượng đất tại dự án Ruby City với các bị can hoặc Công ty Kiên Cường Phát cần khẩn trương trình báo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai, số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa để được hướng dẫn giải quyết.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại.