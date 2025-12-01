Bắt 'Giám đốc' Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong đường dây 'khủng', đưa 1.000 người vào tròng, chiếm hàng trăm tỷ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm được tổ chức theo mô hình công ty, có số lượng "nhân viên" rất lớn, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Với thủ đoạn gọi điện thông báo trúng thưởng, núp bóng các công ty "ma", các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của người dân...

Có 3 "công ty" hoạt động lừa đảo theo phương thức nêu trên, gồm:

Công ty do đối tượng Nguyễn Doanh Thương (sinh năm 1983 hiện đang trú tại phường An Phú Đông, TP.Hồ Chí Minh) là "Chủ tịch" cùng 7 đối tượng là "Giám đốc", "quản lý" và "nhân viên";

Công ty do đối tượng Nguyễn Lê Thúy Ngọc (sinh năm 1991, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh) làm "Giám đốc", cùng 8 "nhân viên";

Công ty do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Nhàn (sinh năm 1999, hiện đang trú tại phường An Hội Tây, TP.Hồ Chí Minh) làm "Giám đốc", cùng 13 "nhân viên".

Các công ty của Thương và Nhàn được điều hành bởi Phạm Nhất Duy, sinh năm 1999 (là đối tượng chủ mưu, cầm đầu) cùng nhiều đối tượng cốt cán khác. Các đối tượng đã thành lập nhiều công ty "ma", có đầy đủ danh nghĩa Giám đốc, quản lý, nhân viên; thuê địa điểm làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành lân cận.

Mỗi "công ty" thường dao động từ 10 đến 50 nhân viên, được phân công vai trò cụ thể như một doanh nghiệp hợp pháp: bộ phận gọi điện tư vấn, bộ phận chốt đơn, bộ phận kế toán - tài chính, bộ phận quản lý dữ liệu khách hàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ tính từ tháng 01/2024 đến tháng 12/2025, các nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 1.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc, chiếm đoạt số tiền ước tính hàng trăm tỷ đồng.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Phạm Nhất Duy, Nguyễn Doanh Thương và Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng tang vật vụ án.

Dựng kịch bản "trúng thưởng", ép bị hại mua hàng giá cao

Theo kịch bản đã được chuẩn bị sẵn, các đối tượng giả danh "nhân viên" chăm sóc khách hàng, trung tâm mua sắm trực tuyến gọi điện cho người dân trên khắp cả nước, thông báo trúng thưởng tiền mặt hoặc quà tặng có giá trị lớn như tivi, tủ lạnh, điều hòa, ghế massage…

Sau đó các đối tượng lấy nhiều lý do gian dối, như: để tri ân khách hàng hoặc tạo mã trúng thưởng, tổ chức trao thưởng, nộp thuế phí, quy đổi sản phẩm là hiện vật ra tiền mặt cho khách hàng…

Mục đích là đánh vào tâm lý hám lợi của khách hàng để yêu cầu bị hại nhận và thanh toán nhiều đơn hàng với số tiền cao hơn gấp nhiều lần so với giá trị thực tế hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân mà các đối tượng lừa đảo thường nhắm tới là người cao tuổi sinh sống ở khu vực nông thôn, thiếu thông tin và hiểu biết về loại tội phạm này.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng đưa ra điều kiện để "đủ tiêu chuẩn nhận thưởng", yêu cầu bị hại phải tiếp tục mua thêm các sản phẩm khác của công ty như sữa dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, bếp điện từ, máy đo huyết áp… với các lý do gian dối như: tạo mã trúng thưởng, tích điểm, kích hoạt giải, hoàn thiện hồ sơ trao thưởng. Khi giao hàng, bị hại phải thanh toán số lớn hơn rất nhiều, thậm chí gấp 8 -10 lần so với giá trị thực tế của sản phẩm.

Với thủ đoạn nêu trên, nhiều bị hại tin tưởng vào viễn cảnh mình trúng thưởng thật, đã chuyển tiền, thanh toán tiền hàng theo yêu cầu của nhóm đối tượng lừa đảo để có thể nhanh chóng nhận được quà tặng như đối tượng hứa hẹn.

Khi bị hại đã "mắc bẫy", các đối tượng tiếp tục khai thác tâm lý tiếc tiền của bị hại, tạo lập thêm nhiều "nhân vật ảo", sử dụng các số điện thoại khác nhau (vẫn thông qua điện thoại bàn hoặc phần mềm Zoiper), tự xưng là bộ phận tài chính, kế toán, hội đồng trao thưởng hoặc lãnh đạo công ty để tiếp tục gọi điện.

Thông qua các kịch bản nối tiếp, các đối tượng liên tục đưa ra hàng loạt lý do "thuyết phục" khác, như: mua thêm hàng để quy đổi phần thưởng từ hiện vật sang tiền mặt; nộp phí xuất hóa đơn, phí vận chuyển nhanh, phí bảo hiểm hàng hóa, thuế và các khoản chi phí phát sinh khác.

Mỗi khoản tiền thường không lớn nhưng được chia nhỏ, yêu cầu nhiều lần, khiến bị hại lạc vào "ma trận" của các chiêu trò thao túng tâm lý mà các đối tượng đã dựng sẵn để rồi tiếp tục chuyển tiền hoặc nhận thêm các đơn hàng mới. Chỉ đến khi đã chuyển hết tiền mà "quà" và "thưởng" vẫn không thấy đâu, bị hại mới biết mình bị lừa.

Để hợp thức hóa dòng tiền chiếm đoạt, các đối tượng sử dụng dịch vụ của các công ty chuyển phát nhanh như Viettel Post, Vietnam Post, J&T Express…, giao hàng theo hình thức thanh toán khi nhận (COD), tạo vỏ bọc giao dịch mua bán hợp pháp, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của cơ quan chức năng.



