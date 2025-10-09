Bắt Giám đốc công ty Vàng bạc trốn thuế, số tiền liên quan hơn 1.200 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) — Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo — để điều tra về tội “Trốn thuế” theo Điều 200 Bộ luật Hình sự.



Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2023 đến quý I/2025, Nguyễn Thế Bảo đã chỉ đạo nhân viên lập nhiều tài khoản cá nhân để nhận tiền bán vàng từ khách hàng, thay vì thông qua tài khoản doanh nghiệp. Sau đó, công ty chỉ kê khai và nộp thuế cho một phần nhỏ doanh thu, nhằm qua mặt cơ quan chức năng và trốn tránh nghĩa vụ thuế.



Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Bảo không kê khai thuế, không xuất hóa đơn, hàng hóa dịch vụ theo quy định pháp luật số tiền khoảng trên 1.200 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thế Bảo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.



Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra. Cơ quan công an tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh vai trò của các cá nhân liên quan và thực hiện thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có theo quy định của pháp luật.