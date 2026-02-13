Bắt gặp Trấn Thành lúc nửa đêm hậu ra mắt Thỏ Ơi!!: Tình tứ hôn Hari Won, còn chăm sóc tận tình một nhân vật đặc biệt

Sự kiện ra mắt phim điện ảnh Thỏ Ơi!! của Trấn Thành diễn ra trong không khí sôi động, quy tụ hàng chục nghệ sĩ đình đám Vbiz. Ngay từ thảm đỏ, dàn sao xuất hiện đông đủ khiến không khí nóng lên từng phút. Những màn đọ sắc, hội ngộ thân thiết và loạt khoảnh khắc tương tác giữa các nghệ sĩ nhanh chóng phủ sóng mạng xã hội, biến buổi công chiếu thành một trong những sự kiện được quan tâm nhất thời điểm này.

Thế nhưng, spotlight chưa dừng lại ở thảm đỏ. Sau khi sự kiện khép lại, team chúng tôi đã ghi lại được khoảnh khắc hội bạn thân của Trấn Thành tiếp tục "tăng hai" bằng một buổi ăn khuya. Và khoảnh khắc Trấn Thành chăm sóc tỉ mỉ 1 sao nữ sau sự kiện trở thành tâm điểm chú ý.

Bắt gặp Trấn Thành chăm sóc 1 sao nữ cực tỉ mỉ sau sự kiện phim Thỏ Ơi!!

Góp mặt trong hội bạn có Trương Quỳnh Anh, Quốc Anh, Anh Đức… Tất cả cùng di chuyển đến một nhà hàng và ngồi lại khá lâu, trò chuyện rôm rả trước khi ra về vào đêm muộn. Hari Won và Trấn Thành ngồi chung xe và cả hai vẫn như thường lệ, thoải mái thể hiện cử chỉ ngọt ngào dù bất cứ đâu.

Trong đoạn clip được ghi nhận, chi tiết gây chú ý nhất chính là hành động chăm sóc tỉ mỉ của Trấn Thành dành cho một người phụ nữ đặc biệt - và đó không phải Hari Won. Sau khi kết thúc sự kiện, Trấn Thành và Hari Won ngồi chung xe, đồng thời chờ thêm diva Thanh Lam. Nam đạo diễn chủ động ngồi đợi "chị đại" lên xe để cùng di chuyển đến địa điểm ăn uống với cả nhóm.

Xuyên suốt buổi gặp mặt, Trấn Thành thể hiện sự quan tâm và tôn trọng dành cho nữ diva. Đến khi tan tiệc, anh cũng là người trực tiếp đưa Thanh Lam ra xe về trước. Những cử chỉ nhỏ như sắp xếp chỗ ngồi, trò chuyện gần gũi hay đợi đàn chị di chuyển an toàn cho thấy mối quan hệ giữa cả hai vô cùng thân thiết.

Trấn Thành hôn Hari Won trên xe sau sự kiện

Trấn Thành ngồi chờ trong xe, đợi diva Thanh Lam cùng di chuyển

Trấn Thành hộ tống đàn chị ra về, qua đó cho thấy mối quan hệ giữa cả hai rất thân thiết

NSND Thanh Lam là một trong những gương mặt đặc biệt góp mặt trong đường đua phim Tết năm nay khi nhận lời tham gia Thỏ Ơi!!. Đây cũng là lần hiếm hoi diva xuất hiện trong một dự án điện ảnh chiếu dịp Tết.

Giữa Thanh Lam và Trấn Thành vốn có sự gắn bó thân thiết từ trước. Nam đạo diễn nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho giọng hát và cá tính nghệ thuật của đàn chị. Chính Trấn Thành là người thuyết phục Thanh Lam tham gia chương trình Our Song - Bài Hát Của Chúng Ta, dù trước đó chị khá dè dặt với các gameshow thực tế. Trong quá trình đồng hành suốt nhiều tháng ghi hình, cả hai có cơ hội hiểu nhau hơn, xây dựng một tình bạn đủ thân để diva cảm nhận rõ sự chân thành từ đàn em.

Thanh Lam từng chia sẻ, trong những ngày quay kéo dài xuyên đêm, Trấn Thành luôn quan tâm, chăm sóc từng bữa ăn, động viên chị vượt qua lịch làm việc khắc nghiệt. Sau Our Song, khi phát hành album Cuốn Phim, Thanh Lam mời Trấn Thành tham gia diễn xuất trong MV Tướng phu thê và anh sẵn sàng bay ra Hà Nội dù lịch trình bận rộn. Ngay cả khi ra Bắc dẫn concert, Trấn Thành vẫn tranh thủ gặp gỡ đàn chị. Những chi tiết ấy phần nào cho thấy mối quan hệ không chỉ dừng ở hợp tác công việc, mà là sự trân trọng và thân thiết thật sự giữa hai nghệ sĩ.