Bắt gặp ngồi với Xemesis, bác sĩ Thịnh tiếp tục gây chú ý với status: Không có con cái người yêu hoá người dưng, mong 2 em dung hoà!

Mới đây, Cao Hữu Thịnh bất ngờ nêu quan điểm về tầm quan trọng của con cái trên MXH như sau: Con cái là niềm hạnh phúc của gia đình, là sợi dây kết nối 2 vợ chồng gắn bó hơn. Khoảng cách tuổi tác quá lớn cũng sẽ dẫn đến những bất đồng về lựa chọn thời điểm sinh con, rạn nứt mối quan hệ vợ chồng. Vì vậy khi không có con cái, không có ràng buộc thì dễ dẫn đến lời qua tiếng lại, quay lưng từ người yêu thành người dưng.

Nguyên văn chia sẻ của bác sĩ Thịnh: Có mấy đứa con trong nhà chạy lăn tăn, vui cười cũng vui nhà vui cửa, con cái không những là niềm vui hạnh phúc của gia đình mà còn là sợi dây kết nối thêm cho hai vợ chồng gắn bó hơn! Dù bạn là ai, bạn làm gì thì đến một độ tuổi nào đó tâm lý tự nhiên thích con nít và muốn có con thôi để duy trì dòng máu mang gen của mình và thừa kế cơ nghiệp mình tạo ra nữa! Chưa nói áp lực ông bà, cha mẹ bắt phải sinh con nữa! Đôi khi chênh lệch quá lớn về tuổi sẽ dẫn đến những suy nghĩ bất đồng về lựa chọn thời điểm sinh con, rồi dẫn đến rạn nứt mối quan hệ vợ chồng! Không có con cái không có gì ràng buộc, lời qua tiếng lại một phút nông nổi, quay lưng cái thôi là từ người yêu hóa thành người dưng liền! Mong 2 em hiểu, vì nhau một chút mà dung hoà được với nhau!

Bác sĩ Thịnh

Dù chính chủ không chỉ đích danh ai, cư dân mạng bỗng nhắc đến vợ chồng Xoài Non và Xemesis phía dưới status của bác sĩ Thịnh. Bác sĩ Thịnh chỉ thả like những bình luận nhắc đến Xoài Non, Xemesis và tin đồn ly hôn đền bù 20 tỷ của cặp đôi.

Bác sĩ Thịnh thả like các bình luận liên quan đến vợ chồng Xoài Non

Trước đó, vào ngày 31/5, khi Xemesis khai trương quán ốc, dù Xoài Non không xuất hiện nhưng bác sĩ Thịnh lại có mặt. "Streamer giàu nhất Việt Nam" đã trực tiếp đến nói chuyện rất thân thiết với nam bác sĩ.

Xemesis và bác sĩ Thịnh

Cả 2 trò chuyện rất thân mật

Xemesis và Xoài Non là 2 nhân vật trong tâm điểm chú ý của cư dân mạng vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân. Dù cặp đôi liên tục lên tiếng nhưng chỉ trả lời những vấn đề xung quanh như Xemesis phủ nhận tin đồn đền bù 20 tỷ để ly hôn, Xoài Non làm rõ chuyện kiếm tiền và ăn bám nhà chồng,... Những đoạn clip Xoài Non chia sẻ về vấn đề trong hôn nhân như khác biệt về suy nghĩ, học vấn, khó có con với chồng cũng được "đào" lại suốt nửa tháng qua. Trước đó, cô tiết lộ có kế hoạch nhờ y khoa can thiệp để sớm có tin vui.

Bác sĩ Thịnh có tên đầy đủ là Cao Hữu Thịnh, sinh năm 1981. Anh được biết đến là bác sĩ hiếm muộn siêu hot trên mạng xã hội, mát tay khi làm nghề, có mối quan hệ rộng rãi trong làng giải trí cũng như giới người nổi tiếng trên MXH.