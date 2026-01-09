Bắt gặp ngọc nữ màn ảnh vừa hút thuốc vừa đánh bài: Hình tượng ngoan hiền sụp đổ, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong

Mới đây, Hướng Hàm Chi đã bị bắt gặp đến quán bar chơi cùng bạn bè. Không chỉ vậy, paparazzi còn quay được video nữ diễn viên vừa hút thuốc, vừa đánh bài (mạt chược) trong phòng kín. Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải lên mạng xã hội, cộng đồng mạng đã nổ ra tranh cãi dữ dội.

Hướng Hàm Chi bị bắt gặp hút thuốc và chơi bài.

Một số người bênh vực Hướng Hàm Chi, nói rằng nữ diễn viên đã đủ tuổi, không hút thuốc nơi công cộng, thế nên việc cô hút thuốc cũng chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng. Thế nhưng nhiều người lại lên tiếng chỉ trích mỹ nhân sinh năm 2002, cho rằng việc cô hút thuốc trong phòng kín làm ảnh hưởng tới sức khỏe những người khác.

Tất nhiên, Hướng Hàm Chi không hề phạm pháp. Dẫu vậy, hút thuốc - đánh bài vẫn là những hành động không nên được cổ xúy. Quan trọng hơn, việc paparazzi quay được những hình ảnh không hay này khiến cho hình tượng ngọc nữ của Hướng Hàm Chi sụp đổ, đặc biệt là trong bối cảnh cách đây không lâu, cô còn vướng vào ồn ào tình ái với Châu Kỳ - một trong những sao nam bị hot Douyin Roosie réo gọi.

Trước đó, Hướng Hàm Chi được xem là cái tên sáng giá bậc nhất trong lứa tiểu hoa 00 của màn ảnh Trung Quốc. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, diễn xuất tốt so với đồng nghiệp cùng thế hệ, mà còn được yêu thích vì hình tượng dịu dàng, trong sáng qua các vai diễn Hạ Lân Hy trong Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời hay mới đây nhất là Bạch Mai trong Người Làm Ăn Lớn.

Hình tượng ngọc nữ màn ảnh của Hướng Hàm Chi sụp đổ.

Dẫu vậy bây giờ, khi nhắc về Hướng Hàm Chi, người ta lại ngay lập tức nghĩ đến câu "Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong". Rõ ràng, điều đó chẳng hề tốt cho sự nghiệp của một ngôi sao trẻ chút nào.

Bình luận của netizen về vụ việc của Hướng Hàm Chi

- Xời bên Trung Quốc với Hàn Quốc thì lạ gì, nam hay nữ cũng đều như ống khói di động.

- Bảo sao đọc truyện Trung Quốc cứ thấy hình tượng nam 9 hút thuốc nhiều dã man? Có vẻ rất chuộng. Nhưng tui nói thiệt hôi lắm ấy, dân Việt Nam mình thanh niên gần như giờ không hút trừ mấy nghiện nghiện rượu bia các thứ thôi. Ai hút là tui cũng tự động né gấp. Cảm giác mọi người xung quanh cũng rất chê những người hút thuốc luôn. Nó hôi, nó nặng mùi, nó ảnh hưởng đến người khác.

- Nhỏ này mặt xinh kiểu có thiện cảm ghê, dạng năng lượng hoạt bát ấy nhưng đúng là không nên trông mặt bắt hình dong.

- Cô này xinh đẹp mà cũng không ít tật nhỉ.

- Hướng Hàm Chi đó hả, hồi Đêm Hội Gào Thét iQIYI tui nhìn nhầm thành Thang Duy cơ. Nhưng mà cái này bể hình tượng sao nữ ấy. Có thể bên đây mọi người thấy bình thường chứ tụi Cnet thì không. Mặc dù con gái bển hút thuốc nhiều nhưng ngôi sao khác người thường.

- Hút thuốc thì không sai, nhưng về cơ bản chuyện hút thuốc và đánh bài vẫn bị gắn mác là không đẹp và cũng không nên được cổ súy. Là 1 nghệ sĩ thì cần giữ hình tượng hoàn hảo nhất có thể, việc bị bắt gặp thế này thì người ta vỡ mộng cũng phải thôi. Nói chung nói fan sự nghiệp thì mua thuốc trợ tim mà uống là chuẩn.