Bắt gặp Hyundai Santa Fe facelift chạy thử: Là bản chạy điện có thể sạc bằng máy xăng, đèn mới mở ra hy vọng thiết kế bớt gây tranh cãi

Hyundai Santa Fe bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vừa được bắt gặp khi chạy thử nghiệm trong điều kiện thời tiết lạnh giá. Dù vẫn được ngụy trang khá kín, nhiều chi tiết thiết kế quan trọng đã lộ diện.

Hyundai Santa Fe facelift vừa được bắt gặp chạy thử, che chắn kỹ những chi tiết được thay đổi. Ảnh: TheKCB.com

Ở phía trước, cụm đèn LED định vị ban ngày (DRL) chuyển sang thiết kế dọc thay vì tạo hình ngang như trước. Dải LED kéo dài hết chiều rộng đầu xe, hiện còn được che chắn nhưng nhiều khả năng sẽ tạo thành đồ họa chữ “H” cỡ lớn, đồng nhất với ngôn ngữ thiết kế mới của Hyundai. Đây được cho là tạo hình gần với phiên bản thương mại.

Đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của nhãn dán “MX5a EREV” trên thân xe. “MX5” là mã nội bộ của Santa Fe thế hệ thứ 5, trong khi “EREV” (Extended Range Electric Vehicle) cho thấy mẫu SUV này đang thử nghiệm cấu hình điện hóa mới.

Cấu hình động cơ EREV mới trên Hyundai Santa Fe sắp tới được nhiều người quan tâm và tò mò. Ảnh: TheKCB.com

Khác với hybrid thông thường hay plug-in hybrid (PHEV), hệ truyền động EREV sử dụng động cơ xăng chủ yếu để phát điện sạc cho pin, thay vì trực tiếp dẫn động bánh xe. Điều này cho phép xe vận hành như một mẫu xe điện trong phần lớn thời gian, nhưng vẫn có động cơ xăng hỗ trợ khi pin cạn, giúp mở rộng phạm vi hoạt động. Hệ thống này gần giống với dạng hybrid nối tiếp (serial hybrid) như Nissan e-Power.

Thông số kỹ thuật cụ thể vẫn chưa được công bố, song nhiều khả năng Santa Fe EREV sẽ sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.5L kết hợp bộ pin lithium-ion dung lượng vừa phải.

Cấu hình EREV giúp xe giữ được đặc tính tăng tốc mượt và êm như xe điện do bánh xe luôn do mô-tơ đảm nhiệm, đồng thời tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu nhờ động cơ xăng hoạt động ở dải vòng tua hiệu quả nhất. Quan trọng hơn, người dùng không phải lo lắng về quãng đường di chuyển như xe điện thuần, bởi vẫn có thể tiếp nhiên liệu khi cần, tạo ra một lựa chọn trung gian phù hợp cho những khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái của EV nhưng chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện.

Trên nguyên mẫu thử nghiệm còn xuất hiện cổng sạc phụ, cho thấy xe vẫn có khả năng sạc điện ngoài tương tự PHEV. Ống xả lớn phía sau xác nhận sự hiện diện của động cơ đốt trong, song vai trò của nó trong hệ thống EREV sẽ khác đáng kể so với cấu hình hybrid hiện nay.

Hyundai Santa Fe facelift dự kiến ra mắt vào năm 2026 hoặc đầu năm 2027. Ảnh: TheKCB.com

Hiện Hyundai chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức cho Santa Fe facelift bản EREV. Tuy nhiên, việc nguyên mẫu đã chạy thử công khai cho thấy phiên bản thương mại có thể không còn xa.

Với thiết kế được thay đổi và những điều chỉnh kỹ thuật mang tính thực tế, phiên bản nâng cấp này được xem là cơ hội quan trọng để Santa Fe lấy lại vị thế trong phân khúc.