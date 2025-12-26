Bắt gặp Hoa hậu D. đẹp nhất showbiz hôn mãnh liệt trai đẹp ngành quảng cáo, thấy mà đỏ hết cả mặt

Ngày 26/12, tạp chí Eastweek đăng tải hình ảnh "tóm gọn" Tạ Gia Di - Hoa hậu Hong Kong 2020 - dạo phố, mua sắm cùng 1 người đàn ông lạ mặt. Khi di chuyển xuống bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, cả hai vừa đi vừa hôn nhau say đắm mà không hề quan tâm đến người xung quanh. Khoảnh khắc táo bạo cặp đôi ở chốn đông người khiến không ít netizen phải đỏ mặt, mắc cỡ ngang.

Sau khi bị truyền thông tung ảnh thân mật với đối tượng khác giới ở nơi công cộng, Tạ Gia Di đã đăng ảnh đôi xác nhận bản thân đang trong 1 mối quan hệ tình cảm lãng mạn. Người đẹp này cho biết trước đây cô từng được khuyên không nên công khai việc có bạn trai vì việc này có thể ảnh hưởng đến công việc trong showbiz, bị người hâm mộ quay lưng. Tuy nhiên, cô không muốn che giấu khán giả, và cũng muốn chứng minh bản thân nghiêm túc trong chuyện tình cảm lần này.

Hình ảnh hôn nhau mãnh liệt của Tạ Gia Di và 1 người đàn ông điển trai nằm chễm chệ trên trang bìa của tạp chí giải trí Eastweek. Ảnh: Eastweek

Ngay lập tức, Tạ Gia Di đăng ảnh tìm cảm bên bạn trai để xác nhận mối quan hệ. Ảnh: Instagram.

Theo tờ On, bạn trai của Tạ Gia Di tên Andy Cheung là con lai giống Hoa hậu Hong Kong. Andy Cheung đang làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và người mẫu. Mối duyên của họ chớm nở sau khi tham gia 1 giải chạy bộ vào tháng 7 năm nay. Cặp đôi đều yêu thích thể thao như chạy bộ, bơi lội, leo núi, Muay Thái và đạp xe.

Bạn trai Tạ Gia Di làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, và cũng mang dòng máu lai giống cô. Ảnh: On.

Tạ Gia Di sinh năm 1995, có mẹ là người Scotland, bố người Hong Kong (Trung Quốc). Trước khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc) 2020, Tạ Gia Di từng làm y tá. Cô được mệnh danh là "Hoa hậu lai đẹp nhất xứ Hương Cảng", nhờ sở hữu đường nét gương mặt giống mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Gương mặt lai ấn tượng giúp cô giành luôn giải Người đẹp ăn ảnh trong cuộc thi Hoa hậu Hong Kong (Trung Quốc).

Gần đây, Tạ Gia Di lên chức bà chủ khi mở doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm chức năng, công ty thẻ điện tử thân thiện với môi trường. Lợi nhuận người đẹp này thu về được cho biết không hề nhỏ. Nàng hậu hiện lên kế hoạch mở rộng thị trường kinh doanh sang Mỹ.

Tạ Gia Di được đánh giá là Hoa hậu Hong Kong đẹp nhất trong vài năm trở lại đây tại đấu trường sắc đẹp lâu đời do đài TVB tổ chức. Ảnh: HK01.

Nguồn: On, Eastweek