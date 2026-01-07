Bắt gặp Ford Ranger nhập Mỹ lăn bánh ở Hà Nội: Đeo biển số ngũ 9, máy xăng 270 mã lực, từng được rao bán gần 3,1 tỷ

Một chiếc Ford Ranger thế hệ cũ, nhập nguyên chiếc từ Mỹ mới đây đã bị bắt gặp khi đang di chuyển trên đường phố Hà Nội.

So với Ford Ranger thế hệ cũ từng mở bán chính hãng tại Việt Nam, chiếc xe này có nhiều điểm khác biệt như màu sơn cam nổi bật, ốp vòm bánh rộng hơn, có điểm nhấn màu đỏ ở phần đầu xe, ống xả đặt bên hông, dùng bộ mâm lốp giống bản Raptor. Đặc biệt là chi tiết phản quang đặt ở vòm bánh xe khẳng định nguồn gốc của chiếc xe.

Theo tìm hiểu, chiếc Ford Ranger này thuộc bản Tremor, được đưa về Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu tư nhân cách đây vài năm. Tới năm 2023, chiếc bán tải hàng độc này được rao bán trên mạng xã hội với mức giá gần 3,1 tỷ đồng, thuộc diện mới 100%. Mức giá đó cao hơn rất nhiều với Ford Ranger Raptor ở thời điểm đó, được mở bán chính hãng với 1,299 tỷ đồng, trong khi còn là thế hệ mới hơn chiếc nhập Mỹ trong bài viết.

Tuy nhiên ngoài nguồn gốc nhập Mỹ, chiếc Ford Ranger Tremor trong bài viết có đặc biệt hơn khi dùng động cơ xăng tăng áp EcoBoost, dung tích 2.3L 4 xy-lanh, sản sinh 270 mã lực, 420 Nm mô-men xoắn và đi kèm hộp số tự động 10 cấp. Loại máy này được trang bị trên cả những mẫu xe thể thao như Ford Mustang, Ford Focus ST hoặc Focus RS.

Trong khi đó, Ford Ranger chính hãng tại Việt Nam chỉ mở bán duy nhất động cơ dầu 2.0L, với tuỳ chọn là tăng áp đơn hoặc tăng áp kép.

Chưa hết, Ford Ranger Tremor còn có nhiều thay đổi về trang bị hướng tới khả năng offroad như dùng hệ thống treo FOX 2.0, với hành trình giảm xóc trước là 6,5 inch và treo sau là 8,1 inch. Tiếp đến là ốp gầm bằng thép, bộ lốp đa địa hình, một bộ khoá vi sai cầu sau, hệ thống lái Terrain Management kèm tính năng giữ ga tự động khi off-road Trail Control.

Bên trong nội thất của Ford Ranger Tremor nhập Mỹ không khác biệt quá nhiều về mặt thiết kế. Sự thay đổi rõ thấy nhất là 6 công tắc được bố trí thêm trên táp-lô. Những công tắc này để người dùng có thể đấu thêm đèn hoặc hệ thống điện bên ngoài và bật/tắt thông qua đây.