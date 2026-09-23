Bắt gặp 1 Chị Đẹp đứng bán bánh kẹo ở siêu thị, kiếm tiền nuôi chồng diễn viên không đóng phim suốt 8 năm qua

Người đẹp này chấp nhận để chồng ở nhà chăm con và không cần đi làm.

Ngày 22/9, tờ Sohu đưa tin "team qua đường" vừa bắt gặp Trần Khải Lâm - Hoa hậu Hong Kong 2013, và là một trong những Chị Đẹp nổi bật của show Đạp Gió 2026 - đứng bán bánh kẹo ở siêu thị. Theo nguồn tin, Trần Khải Lâm hôm đó diện một chiếc váy dài màu cam, đi sandal, tay xách túi lớn túi bé. Cô ra ngoài một mình, không đi cùng trợ lý. Sau khi đến quầy hàng, Trần Khải Lâm lập tức bắt tay vào công việc. Cô nhiệt tình trực tiếp giới thiệu sản phẩm, đóng gói và tính tiền cho từng khách hàng.

Trần Khải Lâm lấn sân sang kinh doanh bánh ngọt, chocolate có giá 750.000 đồng từ năm ngoái. Cô mở quầy bán hàng pop-up tại một siêu thị ở khu Trung Hoàn (Hong Kong). Dù là bà chủ, nàng hậu vẫn tự tay phục vụ khách hàng, quán xuyến mọi công việc bày bán và dọn dẹp quầy hàng.

Trần Khải Lâm đứng bán bánh kẹo ở siêu thị. Ảnh: On.

Nữ diễn viên bắt đầu kinh doanh đồ ngọt từ năm ngoái. Ảnh: Xiaohongshu.

Theo tờ On, Trần Khải Lâm kinh doanh kiếm tiền vì đam mê. Cô thực chất là con gái rượu của 1 đại gia khét tiếng sở hữu khối tài sản hàng nghìn tỷ đồng. Dù vậy, Trần Khải Lâm vẫn chăm chỉ kiếm tiền để chồng tài tử Trịnh Gia Dĩnh và 3 con có cuộc sống sung túc trong nhiều năm qua. Sau khi dừng đóng phim vì bị chê diễn dở, Trần Khải Lâm ngoài bán bánh, còn rẽ hướng làm KOL quảng cáo cho các nhãn hàng, tự kinh doanh mỹ phẩm, làm nhà sản xuất chương trình truyền hình.

Là con gái của đại gia, nàng hậu vẫn chăm chỉ kiếm tiền. Ảnh: HK01.

Hoa hậu giàu nhất showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Trần Khải Lâm sinh năm 1991, bước chân vào giới giải trí sau khi đăng quang Hoa hậu Hong Kong năm 2013 và Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế 2014. Sở hữu vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch, cô từng được công chúng ưu ái gọi là "Tiểu Lý Gia Hân". Trần Khải Lâm có xuất thân danh giá. Cha cô Trần Quế Tường là doanh nhân trong lĩnh vực dầu mỏ và bất động sản. Là con gái độc nhất, Trần Khải Lâm thừa kế khối tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ HKD (khoảng 4.800 tỷ đồng) từ cha.

Sau khi giành vương miện tại cuộc thi sắc đẹp, Trần Khải Lâm nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được TVB tích cực lăng xê. Cô liên tục góp mặt trong các bộ phim giờ vàng như Cự Luân 2, Chuyện 4 Nàng Luật Sư, Võ Lâm Phục Sinh, Những Kẻ Ba Hoa, Phi Hổ Cực Chiến... Tuy nhiên, diễn xuất của Trần Khải Lâm không được đánh giá cao. Cô nhiều lần nhận về những bình luận chê bai và bị khán giả gắn mác là "bình hoa di động". Trước áp lực từ dư luận, nàng hậu dần rút khỏi lĩnh vực diễn xuất.

Trần Khải Lâm sớm dừng đóng phim vì bị chê diễn dở. Ảnh: Sohu.

Cô là người thừa kế khối gia sản 4.800 tỷ của cha đại gia. Ảnh: Sina.

Năm 2015, Trần Khải Lâm công khai hẹn hò tài tử hơn cô đến 22 tuổi Trịnh Gia Dĩnh. Họ phải lòng nhau sau khi sang Hà Lan ghi hình bộ phim Cương Thi. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị cha mẹ Trần Khải Lâm phản đối dữ dội. Lý do là Trịnh Gia Dĩnh nổi tiếng đào hoa, vướng nhiều bê bối tình ái lại còn lớn hơn Trần Khải Lâm gần 2 con giáp. Tuy nhiên, người đẹp vẫn kiên quyết cãi lời cha mẹ để tiến tới hôn nhân với bạn trai.

Đến tháng 8/2018, Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh tổ chức hôn lễ tại Bali, Indonesia. Theo On, nam diễn viên đã chi khoảng 1 triệu USD (hơn 26 tỷ đồng) để làm đám cưới với thiên kim tiểu thư. Sau khi kết hôn, Trịnh Gia Dĩnh dần thay đổi lối sống. Anh từ chối mọi cuộc vui để cùng vợ vun vén tổ ấm. Theo thời gian, mối quan hệ giữa Trịnh Gia Dĩnh và gia đình nhà vợ cũng trở nên tốt đẹp hơn. Cha Trần Khải Lâm chấp nhận con rể và thậm chí mua một căn hộ cao cấp trị giá khoảng 300 tỷ đồng cho vợ chồng con gái làm tổ ấm.

Trong vòng 5 năm, Trần Khải Lâm và Trịnh Gia Dĩnh lần lượt đón 3 con trai chào đời. Sau khi có con, Trịnh Gia Dĩnh được vợ và nhà vợ yêu cầu bớt đóng phim để hưởng thụ cuộc sống và phụ chăm nom, dạy dỗ con nhỏ. Nam diễn viên cũng chấp nhận chuyện bị Trần Khải Lâm giữ chân ở nhà suốt 8 năm qua vì vợ... quá giàu, tiền không thiếu. Trịnh Gia Dĩnh không cần làm việc vẫn có cuộc sống sung túc, dư dả nhờ khối tài sản kếch xù của Trần Khải Lâm và nhà vợ.

Trần Khải Lâm chấp nhận nuôi chồng tài tử, để anh ở nhà chăm con, không cần đi làm. Ảnh: Sohu.

Nguồn: Sina, Sohu