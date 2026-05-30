Bắt gặp 1 Anh Trai Chông Gai ngồi vỉa hè bán trái cây, diện mạo đen nhẻm hốc hác gây xôn xao

Vy Anh
Sao nam này đã lên mạng tâm sự về lý do anh đi bán trái cây ở lề đường.

Ngày 30/5, tờ HK01 đưa tin Ngô Khắc Quần - nam ca sĩ làm mưa làm gió showbiz Trung Quốc với các bản hit như Viết Cho Em Bài Thơ hay Tướng Quân Lệnh - vừa bị bắt gặp ngồi trên vỉa hè ở Toại Ninh (Tứ Xuyên, Trung Quốc) để bán đào. Trong hình ảnh được người qua đường ghi lại, Ngô Khắc Quần ăn mặc giản dị. Dù cơ bắp tay vẫn còn khá săn chắc, nhưng làn da của anh đã rám nắng đen nhẻm, gương mặt hốc hác, hai má hóp vào và lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Theo nguồn tin, Ngô Khắc Quần một mình ngồi bán đào trên lề đường. Anh tự tay lựa từng trái đào, đóng gói cho khách và không hề giữ khoảng cách hay ra vẻ ngôi sao với mọi người xung quanh. Hình ảnh tài tử nổi tiếng một thời đi bán trái cây ven đường khiến không ít người đặt câu hỏi liệu Ngô Khắc Quần có đang gặp khó khăn tài chính hay sa cơ thất thế đến mức phải mưu sinh bằng nghề bán hàng rong.

Dân tình xôn xao trước hình ảnh Ngô Khắc Quần ngồi vỉa hè bán đào. Ảnh: Xiaohongshu.

Trước nghi vấn của công chúng, Ngô Khắc Quần cho biết anh không hề lâm cảnh sa sút, khốn khổ như netizen đang nghĩ. Bán trái cây ở lề đường hiện là 1 phần công việc anh. Theo nam ca sĩ, anh hiện tham gia hoạt động hỗ trợ nông dân địa phương tiêu thụ nông sản do chính quyền Toại Ninh (Trung Quốc) tổ chức. Do phụ giúp bà con nông dân thu hoạch, rửa đào, phân loại và đóng gói trong nhiều ngày nên diện mạo của anh mới có phần hốc hác, tiều tụy.

Ngô Khắc Quần tâm sự ngoài các hoạt động trong showbiz, thời gian qua anh còn đi khắp các vùng nông thôn để quảng bá, giúp bà con nông dân bán nông sản như trái cây và rau củ. Nguyên nhân là do trước đây anh từng thất nghiệp suốt 2 năm, trong túi chỉ có vỏn vẹn 25 NDT (98.000 đồng) và phải đi làm mascot mặc đồ thú bông đứng lề đường quảng cáo để kiếm sống. Thời điểm đó, anh không có đủ tiền để mua đồ ăn nói gì đến trái cây. Thấy hoàn cảnh khó khăn của Ngô Khắc Quần, một chủ sạp trái cây tốt bụng đã cắt bỏ những phần bị hỏng trên các loại trái cây thừa rồi gom lại thành một hộp trái cây thập cẩm để tặng anh. Vì vậy, sau khi thành danh, Ngô Khắc Quần muốn dùng tên tuổi của mình để giúp đỡ những người nông dân.

Ngô Khắc Quần hiện tham gia hoạt động hỗ trợ nông dân địa phương tiêu thụ nông sản do chính quyền Toại Ninh (Trung Quốc) tổ chức. Ảnh: Xiaohongshu.

Ngô Khắc Quần sinh năm 1979, là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai, nam tính, phong trần và đậm chất "bad boy". Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Ngô Khắc Quần cũng được chú ý không kém. Anh từng có cuộc tình tiêu tốn nhiều giấy mực với Hà Siêu Liên - con gái của vua sòng bạc Hà Hồng Sân, giàu khét tiếng đất Macau và Hong Kong (Trung Quốc).

Ngô Khắc Quần từng khiến Hà Siêu Liên - ái nữ trùm bạc Macau - điên đảo, yêu say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ảnh: Weibo.

Tháng 2 vừa qua, Ngô Khắc Quần vướng nghi vấn hẹn hò Chị Đẹp Vương Tâm Lăng. Cánh săn ảnh đã "tóm gọn" cặp sao vui vẻ đi ăn tối với bạn bè ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Sau khi kết thúc buổi tụ tập, Ngô Khắc Quần và Vương Tâm Lăng cùng lên một chiếc taxi về biệt thự riêng của "nữ thần thanh xuân". Truyền thông ngay lập tức liên hệ với 2 nhân vật chính, người đại diện tỏ ra lấp lửng, không phủ nhận cũng không thừa nhận chuyện hẹn hò của Anh Trai và Chị Đẹp Cbiz này. Phía Vương Tâm Lăng cho biết: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi không có bình luận gì". Trong khi quản lý Ngô Khắc Quần cũng có phản hồi tương tự đàng gái: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi xin không bình luận về chuyện riêng tư của nghệ sĩ.

Vương Tâm Lăng và Ngô Khắc Quần được cho là đang bí mật yêu đương. Ảnh: Sohu.

Vài năm trở lại đây, danh tiếng của Ngô Khắc Quần đi xuống. Anh bị lớp sao trẻ thay thế nên vắng show thấy rõ, phim cũng không đóng dù chỉ là vai phụ. Năm 2022, Ngô Khắc Quần tham gia show Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai với hy vọng "hâm nóng" tên tuổi, nhưng không thành công. Sau đó, anh đi hát đám cưới, về quê phụ gia đình làm nông và quay lại, đăng quá trình này lên MXH.

Ngô Khắc Quần gây ấn tượng với hình ảnh một mỹ nam phong trần, nam tính. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, HK01

