Bắt được người đàn ông quê Hải Dương trốn cách ly ở Campuchia rồi về Việt Nam

Chiều 6-3, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho biết các lực lượng chức năng ở tỉnh Kiên Giang đã bắt được trường hợp công dân Việt Nam là Nguyễn Văn Hậu (SN 1992; quê Hải Dương) sau khi trốn khỏi khu cách ly tập trung tại casino Yongyuan (Campuchia), để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi nhập cảnh trái phép.

Lực lượng chức năng đã bắt được Hậu tại khu vực gần cửa khẩu quốc tế Xà Xía.

Cũng theo ông Phước, vào sáng cùng ngày, UBND tỉnh An Giang nhận được thông tin từ Campuchia thông báo phát hiện Hậu là 1 trong 4 người Việt Nam đang bị cách ly trong casino Yongyuan nhưng đã bỏ trốn. Bước đầu, lực lượng chức năng phía Campuchia nhận định nhiều khả năng Hậu đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua địa bàn huyện An Phú (An Giang) nên đề nghị phía An Giang phối hợp, truy tìm, đưa đi cách ly theo quy định.



"Đây chỉ là nhận định ban đầu của phía Campuchia vì khu vực casino này nằm tiếp giáp với cửa khẩu Long Bình của huyện An Phú. Tuy nhiên, đến chiều nay thì lực lượng biên phòng cho biết đã bắt được đối tượng này tại cửa khẩu quốc tế Xà Xía (TP Hà Tiên của tỉnh Kiên Giang) nên loại trừ khả năng người này nhập cảnh trái phép vào địa bàn An Giang. Hiện lực lượng chức năng Kiên Giang đang lấy lời khai người này nhập cảnh trái phép bằng cách nào"- ông Phước thông tin.