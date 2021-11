Bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Ngày 7-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bàn giao Nguyễn Hữu Tài (SN 1996; ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) - đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" – cho Công an huyện Châu Phú tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đối tượng Nguyễn Hữu Tài

Theo hồ sơ, năm 2019, Tài mua ma túy từ TP HCM đem về chia nhỏ rồi bán lại kiếm lời. Để công việc mua bán ma túy được thuận lợi, Tài thuê Trương Văn Hiệp, Nguyễn Hoài Đức và Hồ Duy Bình giúp mình đi bán ma túy cho các đối tượng nghiện.

Sự việc sau đó bị Công an huyện Châu Phú phát hiện, bắt giam Hiệp, Đức và Bình về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Hay tin, Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 16-7-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Phú đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Tài.

Sau khi rời địa phương, Tài đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã. Khoảng 17 giờ ngày 4-11, Tài đã bị bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.