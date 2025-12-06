HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt được con vật lạ không ngờ là động vật nguy cấp, quý hiếm trong sách đỏ

H.Ánh |

Lực lượng kiểm lâm nhận định con vật nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống đồng bằng

Bắt được con tê tê qúy hiếm tại Đắk Lắk , động vật trong sách đỏ - Ảnh 1.

Anh Đạt giao nộp con vật lạ vừa bắt được cho khu phố mà không biết đấy là động vật nguy cấp, quý hiếm

Sáng nay (6-12), lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 1 con tê tê trưởng thành từ một người dân ở khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến.

Con tê tê này là loài tê tê Java, cân nặng gần 3kg, sức khỏe tốt.

Bắt được con tê tê qúy hiếm tại Đắk Lắk , động vật trong sách đỏ - Ảnh 2.

Con tê tê anh Đạt bắt được nặng gần 3kg

Trước đó, khuya 5-12, anh Phan Văn Đạt (SN 1997, ngụ khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến) nghe con chó nhà mình hướng ra cánh đồng trước nhà sủa vang.

Rọi đèn theo hướng chó sủa, bất ngờ anh Đạt phát hiện 1 con vật lạ đang bò trên bờ ruộng nên bắt về giao nộp cho khu phố. Lúc này anh Đạt chưa biết đây là loài tê tê nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Ngay sau khi tiếp nhận, lực lượng kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra sức khỏe và đang làm thủ tục để thả con tê tê này về môi trường tự nhiên. Theo 1 cán bộ kiểm lâm, con tê tê này có thể bị nước lũ cuốn trôi từ rừng xuống trong trận lũ lịch sử vừa qua.

Con tê tê vừa bắt được khi xuống đồng

Tê tê Java là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm 1B trong sách đỏ việt Nam, được bảo vệ ở mức cao nhất và nghiêm cấm các hành vi khai thác, mua bán trái phép.

