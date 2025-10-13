Ngày 13/10, ông Nguyễn Đức Trí - Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa cho biết, khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã bắt được con cá sấu tấn công người đi câu cá trên sông Chò.

Theo ông Trí, con cá sấu này bị bắt ở sông Chò đoạn qua thôn Xuân Tây, nặng khoảng 80kg, dài 2,65m. Sau khi bắt được cá sấu địa phương sẽ bàn giao cho lực lượng kiểm lâm để xử lý.

Con cá sấu bị bắt.

Như Tiền Phong đưa tin, vào sáng 8/10, một người dân đang đi câu cá ở sông Chò thì lưỡi câu bị vướng vào cành cây dưới sông, khi lội xuống để gỡ thì bị 1 con cá sấu tấn công vùng cánh tay và chân. Sau hơn 10 phút giằng co, người này đã thoát khỏi con cá sấu, leo được lên bờ và đến trạm y tế cấp cứu .

Nhận được tin báo, địa phương đã chỉ đạo các lực lượng triển khai phương án lùng bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không được đến các khu vực sông suối. Tuy nhiên, mực nước sông Chò dâng cao và đục, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Theo Công an xã Diên Lâm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, công an xã đã phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh và Hạt kiểm lâm Nha Trang - Diên Khánh tiến hành xác minh nguồn gốc con vật.

Sau khi xác minh có 1 khu du lịch trên địa bàn đang nuôi, nhốt 2 con cá sấu nước ngọt (có đầy đủ giấy tờ pháp lý và được nuôi, nhốt theo đúng quy định), công an xã xác định con cá sấu đã tấn công người dân vào ngày 8/10 không phải là do cá sấu sổng chuồng từ khu du lịch trên.

Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang xác minh nguồn gốc của con cá sấu này.