Ngày 22/8, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Du Nguyễn Gia Hoài Thương (Quản lý tổng, điều hành trực tiếp cơ sở 90’s House) cùng nhiều nhân viên liên quan đến hoạt động buôn bán, tàng trữ và tổ chức cho khách sử dụng khí N₂O (thường gọi là “khí cười”) tại cơ sở 90’s House, địa chỉ 90 - 92 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành.

Tại nhiều phòng “VIP”, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Trước đó, vào 22 giờ 40 ngày 1/8, Phòng PC03 phối hợp Công an phường Bến Thành tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh 90’s House. Tại nhiều phòng “VIP”, lực lượng chức năng phát hiện nhân viên đang phục vụ khách hít khí cười bằng bóng cao su.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 27 bình kim loại loại 3kg chứa khí N₂O; 10.250 quả bóng cao su đã và chưa sử dụng và nhiều máy móc khác có liên quan.

Tang vật bị thu giữ

Điều tra ban đầu cho thấy cơ sở này tổ chức hoạt động buôn bán khí N₂O tinh vi, khép kín: sản phẩm được mã hóa trên phần mềm bán hàng bằng tên gọi các loại đồ uống, combo; khách chỉ được phục vụ tại khu vực kín ở tầng 6 và tầng 7; tiền được thanh toán bằng nhiều hình thức, trong đó có chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân; các giao dịch được ghi nhận, báo cáo qua nhóm zalo.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an đã xác định và làm rõ vai trò của nhiều đối tượng trong đường dây này. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với các đối tượng gồm: Thương; Hà Trí Nguyên: Giám sát, phân công nhân viên, kiểm soát khu vực phục vụ; Nguyễn Ngọc Ân: Tổ trưởng phục vụ, tiếp nhận và phân phối đơn hàng khí cười; Nguyễn Hà Minh Thy: Thu ngân, in hóa đơn, thu tiền, báo cáo doanh thu; Đặng Hoàng Phong: Quản lý kho khí N₂O; Nguyễn Ngọc Anh Tiền: vận chuyển bình khí từ kho lên phòng; Bùi Như Quỳnh, Vương Lê Hoàng, Nguyễn Quốc Thái, Võ Thành Long - nhân viên phục vụ, trực tiếp bơm khí vào bóng cho khách. Ngoài ra, nhiều cá nhân khác có liên quan cũng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Lực lượng chức năng niêm phong, thu giữ nhiều bình khí cười

Du Nguyễn Gia Hoài Thương (Quản lý tổng, điều hành trực tiếp cơ sở 90’s House) cùng nhiều nhân viên của cơ sở này bị bắt

Theo các văn bản pháp luật hiện hành, khí N₂O là hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, tuyệt đối không được phép sử dụng cho người.

Việc mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng khí cười là hành vi bị cấm, mọi hành vi buôn bán, tàng trữ, tổ chức cho người khác sử dụng khí N₂O hoặc tiếp tay cho hoạt động này đều sẽ bị xử lý nghiêm theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Không chỉ người tổ chức, điều hành, mà cả những cá nhân tham gia tiếp tay như quản lý, thu ngân, kho, nhân viên vận chuyển, phục vụ… đều phải chịu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ vi phạm.

Công an TPHCM đề nghị người dân tuyệt đối không sử dụng khí cười; khi phát hiện hành vi buôn bán, tàng trữ hoặc tổ chức sử dụng khí N₂O, đề nghị kịp thời báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.