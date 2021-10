Bất động sản sức khỏe - khoản đầu tư cho tương lai của thế hệ MillenialZ

Môi trường sống là nền tảng để phát triển

​​Người trẻ yêu thích những ngôi nhà đề cao yếu tố kết nối với thiên nhiên, chữa lành thân - tâm – trí

Thành phố Cà phê được định hướng trở thành đô thị sinh thái văn hóa cà phê đầu tiên trên thế giới. Được xây dựng dựa trên triết lý kiến trúc chữa lành, dự án do Trung Nguyên Legend đầu tư được nhận định dẫn đầu xu thế đô thị chữa lành tại Việt Nam, được thế hệ Millennials và Gen Z lựa chọn như một khoản đầu tư dành cho sự phát triển của bản thân, gia đình.

Cuộc khảo sát toàn cầu năm 2021 của Deloitte cho thấy, sức khỏe và môi trường là những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn nhất từ thế hệ Millennials và Gen Z (những người sinh ra từ đầu năm 1980 đến đầu năm 2000 - gọi chung là thế hệ MillennialZ). Đây là thế hệ đưa ra lựa chọn, theo đuổi phong cách sống và dẫn dắt xu hướng wellness (an lành) trên toàn thế giới.

Nơi sống cần hướng tới sự phát triển bền vững hài hòa giữa lợi ích cá nhân và cộng đồng.

"Xu hướng sống wellness không còn là trải nghiệm mà trở thành một triết lý sống; được xây dựng trong mọi hoạt động của đời sống như: giải trí, âm nhạc, mua sắm, ẩm thực, thời trang, kiến trúc-nhà ở, tài chính, sản xuất... Chính vì vậy môi trường, lối sống càng được thế hệ MillennialZ trú trọng, đặc biệt quan tâm", nhận định của chuyên gia xã hội học.

Thông tin từ chủ đầu tư Trung Nguyên Legend, với hệ sinh thái kiến trúc chữa lành đã được hoàn thiện như: Bảo tàng Thế giới Cà phê, vườn Zen, tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập - Golf 3D, thiết kế nhà ở không chỉ phù hợp với thế hệ trẻ mà phù hợp cho 2-3 thế hệ chung sống hài hòa với các không gian vừa đảm bảo tính riêng tư vừa dễ dàng kết nối, làm việc... Thành phố Cà phê được kỳ vọng trở thành đô thị giúp bảo vệ, chữa lành toàn diện về thân - tâm - trí dành cho cư dân nơi đây.

"Tiện ích độc đáo, vị trí kết nối thuận tiện giúp cư dân được tận hưởng phong cách sống như ở các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp… Đây chính là những yếu tố giúp xây dựng cộng đồng văn minh, lành mạnh và là nền tảng giúp bản thân, gia đình phát triển", anh Phúc Vinh, khách hàng mua nhà tại dự án Thành phố Cà phê chia sẻ.

Bất động sản sức khỏe - khoản đầu tư sinh lời bền vững

Theo Viện chăm sóc sức khỏe toàn cầu định nghĩa, bất động sản sức khỏe là những ngôi nhà được chủ động thiết kế để đảm bảo sức khỏe dành cho cư dân. Sức mạnh của bất động sản sức khỏe nằm ở việc thúc đẩy phát triển cộng đồng có chung mục tiêu, sở thích, kinh nghiệm và cùng theo đuổi một phong cách sống lành mạnh, phát triển.

Nói cách khác, bất động sản giờ đây không chỉ là nhà ở mà cần những giá trị mang tính nhân văn, bền vững và tinh tế hơn, hướng tới bảo vệ, phát triển về thể chất, tinh thần, cảm xúc, hay thậm chí là cả những lợi ích chung của môi trường và cộng đồng.

Sau gần 2 năm đại dịch covid-19 diễn ra, cả thế giới đã chứng kiến sự thay đổi chưa từng có về nhận thức của người dân toàn cầu liên quan tới các vấn đề sức khỏe, an toàn. Được gọi là thế hệ di động – kết nối, làm việc từ xa, thế hệ MillenialZ sẵn sàng rời bỏ các thành phố lớn, nơi có mật độ dân số cao để tới các đô thị nhỏ hơn, thiên nhiên trong lành, giúp đảm bảo an toàn sức khỏe và, cân bằng cuộc sống. Đây là một trong những nguyên nhân khiến nhà ở đảm bảo an toàn tăng trung bình 7.3% trong năm 2021, theo thông tin của Knight Frank.

Các tiện ích tại Thành phố Cà phê mang lại trải nghiệm khác biệt dành cho thế hệ Millennials và gen Z.

"Thành phố Cà phê là khu đô thị có những đặc điểm đáp ứng được đầy đủ các tiêu chí khắt khe của dòng bất động sản sức khỏe như: đặt con người làm trọng tâm thay vì tối đa hóa xây dựng; môi trường xanh, sinh thái; tối ưu trong quản lý vận hành, cộng đồng dân cư văn minh, lành mạnh; sử dụng các nguồn năng lượng xanh,… Nhờ vậy mà nhiều khách hàng mua nhà ở đây coi nhà ở như một khoản đầu tư sinh lời bền vững", chị Thu Nga - khách hàng mua nhà tại dự án nói.

Với lợi thế nằm tại trung tâm Buôn Ma Thuột, có đầy đủ đặc tính có đầy đủ đặc tính của dòng bất động sản sức khỏe, Thành phố Cà phê do Trung Nguyên Legend đầu tư xây dựng đang được đánh giá là lựa chọn tin cậy của thế hệ MillenialZ khi họ coi nhà ở đảm bảo an lành là một khoản đầu tư cho tương lai.

Để có thể trải nghiệm khu đô thị Thành phố Cà phê, dự án do Trung Nguyên Legend đầu tư được nhận định tiên phong xu thế đô thị chữa lành đầu tiên tại Việt Nam, bạn chỉ mất khoảng 4 giờ đồng hồ di chuyển bằng đường bộ từ các thành phố Nha Trang, Pleiku, Đà Lạt...; và 35 phút di chuyển bằng đường hàng không từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng…