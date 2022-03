Bất động sản nơi này "tăng nhiệt" trước thông tin lên thành phố

Nhu cầu tìm mua bất động sản huyện Đức Hòa dẫn đầu Long An

Theo báo cáo thị trường bất động sản Long An của Batdongsan.com.vn, hiện Đức Hòa đang là địa phương dẫn đầu Long An về tăng trưởng nhu cầu tìm kiếm và giao dịch nhà đất, nhất là với loại hình đất nền dự án và nhà liền kề.

Cụ thể, tháng 2/2022, lượt tìm kiếm bất động sản Long An tăng 15% so với tháng 1 và 31% so với cùng kỳ 2021, trong đó mức độ quan tâm loại hình biệt thự, nhà liền kề tăng thêm 17% theo tháng và 57% theo năm.

Đức Hòa, Cần Giuộc và Bến Lức tiếp tục là 3 huyện có lượt tìm kiếm bất động sản cao nhất Long An, trong đó Đức Hòa dẫn đầu về nhu cầu mua nhà đất trên toàn tỉnh.

Tính riêng trong tháng 2/2022, bất chấp lượng sản phẩm rao bán có xu hướng giảm gần 3%, nhu cầu tìm mua bất động sản tại Đức Hòa vẫn tăng hơn 15%. Trong đó, loại hình đất nền dự án và nhà phố liền kề là hai phân khúc có lượt tìm kiếm tăng nhiều nhất, đây cũng là phân khúc ghi nhận sức tiêu thụ tốt nhất thị trường. Bên cạnh Đức Hòa, nhu cầu tìm kiếm nhà đất Cần Giuộc và Bến Lức cũng tăng thêm 12 và 24% trong tháng 2.

Sở dĩ thị trường bất động sản Đức Hòa có sự chuyển mình mạnh mẽ thời gian qua là nhờ thông tin quy hoạch thành đô thị loại 3 và định hướng lên thành phố. Theo đó, Ban thường vụ huyện Đức Hòa đã có công văn về việc quy hoạch chung đô thị Đức Hòa thành đô thị loại 3 và thành lập TP. Đức Hòa trực thuộc tỉnh.

Huyện Đức Hoà đang là địa bàn có nhiều lợi thế nhất khi giáp TP.HCM là Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn. Huyện sở hữu 20 cụm công nghiệp, 13 KCN lớn nhất Long An – chiếm hơn 50% toàn tỉnh.

Một trong những "bước đệm" lớn cho Đức Hòa hướng đến kế hoạch lên thành phố trong thời gian tới chính là hạ tầng giao thông. Từ 2021-2025, Long An chi gần 30.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng như khởi công tuyến đường ĐT823D, dự kiến hoàn thành năm 2023. Với tuyến đường này, khu vực Bình Chánh sẽ kết nối dễ dàng với Đức Hòa.

Đến quý 2/2022, các tuyến đường ĐT824, ĐT825 huyện Đức Hòa nối đường ĐT830 với huyện Hóc Môn cũng sẽ được khởi công mở rộng. Tuyến Nguyễn Văn Bứa được nâng cấp mở rộng từ 32m lên 40m với tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng. Khoảng cách từ Đức Hòa về TP.HCM đang ngày càng rút ngắn với các tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, tuyến đường Võ Văn Kiệt nối dài.

Cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành , Vành đai 3, Vành đai 4 giúp Đức Hòa kết nối trực tiếp với hệ thống cảng Hiệp Phước, Cát Lái, Cái Mép – Thị Vải và sân bay quốc tế Long Thành… góp phần giúp Đức Hòa bứt phá chuyển mình với tiềm năng phát triển kinh tế xã hội rất cao.

Các ông lớn đổ bộ

Trước thông tin Đức Hoà được quy hoạch lên thành phố, thị trường khu vực này đang trở thành điểm đến hấp dẫn của cả dòng vốn ngoại FDI lẫn nhiều ông lớn bất động sản như Nam Long, Trần Anh, Thắng Lợi Group, MKI Group… Nguồn cung bất động sản Đức Hòa ngày càng đa dạng hơn với sự xuất hiện của nhiều dự án quy mô lớn.

Nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn đổ bộ về khu vực Đức Hòa. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Thắng Lợi Group có 3 dự án tại đây gồm dự án BAC với hơn 8.000 sản phẩm cao tầng, dự án CTH với 2.486 sản phẩm cao tầng và 589 sản phẩm thấp tầng của giai đoạn 1 dự án The Diamond City - mặt tiền vành đai 4 thuộc xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hoà và xã Lương Bình, huyện Bến Lức.

Cũng vào cuối tháng 2 vừa qua, MIKGroup cũng vừa "đặt chân" vào thị trường Đức Hòa với dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa. Theo đó, Imperia Grand Plaza Đức Hòa tọa lạc thị trấn Hậu Nghĩa có quy mô hơn 400 căn nhà phố shophouse, tổng diện tích hơn 11ha.

Một dự án khác cũng đang triển khai tại Đức Hòa là Dragon Pearl của Công ty bất động sản Phúc Thịnh với quy mô hơn 48,1 ha. Dự án đã được cấp phép quy hoạch 1/500 với tổng diện tích 48,1ha dự kiến cung cấp khoảng 1.768 nền và 1 khu căn hộ cho thị trường Long An nói chung.

Trần Anh Group cũng tham gia thị trường Đức Hòa với dự án West Lakes Golf & Villas dự kiến cung ứng 537 căn biệt thự liền kề sân golf 27 lỗ, xây dựng theo mô hình sinh thái cao cấp.

Theo các chuyên gia bất động sản nhìn nhận, Đức Hòa là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của tỉnh Long An. Đây cũng là khu vực có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu hút đầu tư khi hàng loạt khu công nghiệp được xây dựng và đưa vào hoạt động.

Việc hình thành hàng loạt các khu công nghiệp sẽ dẫn đến nhu cầu về nhà ở, giáo dục, giải trí tăng cao do một lượng lớn chuyên gia đến làm việc và sinh sống. Song song phát triển kinh tế, Đức Hòa cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng, nhiều tuyến đường giao thông quan trọng mở ra cơ hội cho thị trường nhà ở tại địa phương này bức phá mạnh thời gian tới.

https://cafef.vn/bat-dong-san-noi-nay-tang-nhiet-truoc-thong-tin-len-thanh-pho-20220318070423641.chn