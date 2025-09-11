Bất động sản dòng tiền: Xu hướng đầu tư lên ngôi tại Cần Thơ

Trong đó, bất động sản dòng tiền, với khả năng tạo thu nhập ổn định như cho thuê, được xem là kênh đầu tư an toàn và bền vững.

Giá đất và chi phí xây dựng tăng, cơ hội cho nhà đầu tư

Theo Luật Đất đai 2024, kể từ 1/1/2026, UBND cấp tỉnh sẽ ban hành bảng giá đất mới căn cứ trên giá trị thực tế. Điều này dự báo mặt bằng giá đất sẽ tăng đáng kể. Song song đó, giá nguyên vật liệu xây dựng cũng đang có xu hướng leo thang, khiến giá thành sản phẩm bất động sản tăng theo.

Ở chiều ngược lại, lãi suất ngân hàng đã và đang giảm, tín dụng dần nới lỏng cho bất động sản. Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trong 8 tháng năm 2025, đã có hơn 1,8 triệu tỉ đồng được đưa ra nền kinh tế thông qua hệ thống ngân hàng. Riêng nửa đầu năm, thống kê của NHNN cho thấy tín dụng của nền kinh tế tăng trưởng 9,9%. Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản tăng gấp 2,4 lần. Bất động sản vốn nhạy cảm với chu kỳ tiền tệ, nên lập tức hút mạnh dòng tiền. Đặc biệt, với mức lãi suất vay mua nhà hiện nay khoảng 5,5%/năm, đây được xem là ngưỡng phù hợp để người dân và nhà đầu tư tiếp cận vốn.

Đây được xem là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư cân nhắc tham gia thị trường bất động sản.

Bất động sản dòng tiền: Xu hướng đầu tư không nên bỏ lỡ

Ông Dương Quốc Thuỷ – Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP. Cần Thơ chia sẻ: "Trong bất cứ bối cảnh nào, bất động sản dòng tiền là kênh đầu tư thông minh, đang là sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Đây là loại tài sản mang lại dòng thu ổn định, giúp nhà đầu tư vừa có nguồn thu định kỳ vừa gia tăng giá trị tài sản trong dài hạn."

Ông Thuỷ chia sẻ thêm, so với các kênh đầu tư khác, tỷ suất sinh lời từ bất động sản hiếm kênh nào có thể sánh được. Ví dụ, mới đây chủ đầu tư Cara Group bung chính sách cực kỳ hấp dẫn với căn hộ Cara River Park trị giá 3,9 tỷ đồng, Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng, nhà đầu tư chỉ cần bỏ ra số vốn 1,3 tỷ đồng, nhận được dòng tiền cam kết cho thuê 15 triệu/tháng trong 2 năm liên tiếp thu được 360 triệu, sau 02 năm nhà đầu tư thu về lợi nhuận 28% trên số vốn bỏ ra. Chưa kể, sau 2 năm nếu giá căn hộ tăng 15% - 20%, khoản chênh lệch bán được sẽ lãi 585 - 780 triệu. Như vậy tỷ suất sinh lời kép trên vốn bỏ ra trong vòng 02 năm lên tới 73-88% (36,5% - 44%/năm).

Cùng với thời điểm sau sáp nhập (1/7/2025), nhu cầu thuê nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị trung tâm như Cần Thơ, đang gia tăng mạnh mẽ nhờ tốc độ đô thị hoá và sự dịch chuyển dân cư.

Cần Thơ dần xuất hiện dự án căn hộ cao cấp, uy tín, pháp lý chuẩn chỉnh (Ảnh: Hải Đăng)

Triển vọng tại Cần Thơ

Với lợi thế là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tốc độ phát triển hạ tầng – kinh tế nhanh, cùng chính sách thu hút đầu tư ngày càng rộng mở, Cần Thơ đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn của các tập đoàn bất động sản lớn.

Ông Thuỷ nhấn mạnh: "Cần Thơ sau sáp nhập có quy mô lớn hơn và lợi thế phát triển về du lịch, logistic và thu hút đầu tư. Cần Thơ mới không chỉ có sông, cao tốc, quốc lộ, sân bay, mà còn có biển (cảng biển Trần Đề), với tương lai không xa còn có đường sắt (tuyến đường sắt TPHCM - Cần Thơ). Đây cũng là tiền đề để thu hút các tập đoàn đầu ngành rót vốn, đưa Cần Thơ trở thành điểm sáng trên bản đồ bất động sản phía Nam."

Với những yếu tố trên, bất động sản dòng tiền không chỉ mang lại nguồn thu bền vững, mà còn trở thành kênh đầu tư chiến lược cho giai đoạn tới, đặc biệt trong bối cảnh bảng giá đất mới chuẩn bị có hiệu lực.