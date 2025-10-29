Bất động sản của Vũ Hà và vợ bí ẩn lớn hơn 8 tuổi

Trước khi vướng vòng lao lý, Vũ Hà (tên thật Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1971, TP.HCM) là một cái tên quen thuộc trong làng giải trí. Trên tài khoản Facebook hơn 500k người theo dõi, Vũ Hà cũng thường xuyên cập nhật về cuộc sống cá nhân, bao gồm cả không gian sống của gia đình ở TP.HCM.

Được biết, vợ chồng Vũ Hà - Huyền Vân có một căn nhà ở quận Bình Thạnh (cũ), TP.HCM. Đây chỉ là một căn nhà phố bình thường, không phải là biệt thự sang trọng nhưng lại mang ý nghĩa lớn với cặp đôi, là tài sản đầu tiên mà hai vợ chồng tự làm ra.

Không gian bên trong chủ yếu là tông trắng - nâu nhẹ, đồ đạc không cầu kỳ nhưng đáp ứng được nhu cầu của gia chủ. Phòng khách nhỏ nhưng sáng sủa, chỉ có bộ sofa và vài món đồ trang trí nhỏ.

Ngay bên cạnh phòng khách là căn bếp - nơi các thành viên trong gia đình nấu ăn mỗi ngày. Khu vực thường xuyên được Vũ Hà cho lên sóng là khoảng sân nhỏ, nhiều cây xanh. Tại đây cũng được đặt bàn uống trà đơn giản để nghỉ ngơi, thư giãn.

Sau này vợ chồng Vũ Hà có nhà lớn hơn ở quận 7 (cũ), nhưng vẫn giữ lại căn nhà cũ ở Bình Thạnh. Với Vũ Hà, nơi này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm.

Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ. Anh chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và chính là người đưa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát. Hơn 10 năm trở lại đây, anh ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước.

Năm 2013, Vũ Hà lần đầu xác nhận đã có vợ nhưng đã giấu kín trong suốt hơn 20 năm qua. Bà xã anh tên Huyền Vân, sinh năm 1961 và là người gốc Huế. Huyền Vân từng là ca sĩ của đoàn Tiên Sa ở Quảng Nam - Đà Nẵng.

Do xuất thân là thợ cắt tóc, Vũ Hà đã chú ý đến mái tóc dài của Huyền Vân. Từ việc chỉ bắt chuyện để góp ý thay đổi kiểu tóc, Vũ Hà và đàn chị dần trở nên thân thiết và âm thầm tìm hiểu nhau. Lúc nhận lời yêu, Vũ Hà mới chỉ 24 tuổi còn Huyền Vân đã bước sang tuổi 32.

