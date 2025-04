Trong một chiến dịch truy bắt phối hợp giữa Công an hai tỉnh Quảng Ninh và Lào Cai, hai nghi phạm có liên quan đến đường dây ma túy đã bị bắt giữ thành công. Thông tin được Công an tỉnh Lào Cai xác nhận vào ngày 24/4/2025.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra một chuyên án lớn về ma túy do Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, lực lượng chức năng phát hiện hai cá nhân có hành vi hỗ trợ nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn. Khánh là đối tượng trong đường dây ma túy, từng có hành vi nổ súng chống trả lực lượng chức năng khiến Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hi sinh khi thực thi nhiệm vụ.

Chân dung 2 đối tượng Linh và Hoan. Ảnh: Báo Lào Cai

Hai nghi phạm bị xác định là Nguyễn Văn Linh (sinh năm 1989, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và vợ là Ngô Thị Hoan (sinh năm 1988, trú tại thị trấn Thu Cúc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ). Cặp đôi này được cho là đã cùng lên kế hoạch giúp Khánh tẩu thoát khỏi sự truy bắt của lực lượng công an.

Chân dung Bùi Đình Khánh. Ảnh: CA Quảng Ninh

Ngay sau khi tiếp nhận đề nghị phối hợp từ Công an tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã lập tức vào cuộc. Trong đêm 22/4, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ cùng công an địa phương đã được huy động, triển khai các biện pháp xác minh và truy tìm.

Lực lượng trinh sát nhanh chóng xác định được lộ trình di chuyển của hai nghi phạm trên Quốc lộ 70, hướng về thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng. Ngay sau đó, phương án truy bắt được triển khai và cả hai nghi phạm đã bị khống chế, bắt giữ an toàn.

Vào ngày 23/4, Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn tất các thủ tục và bàn giao Nguyễn Văn Linh và Ngô Thị Hoan cho Công an tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án theo đúng quy định pháp luật.