Ngày 9-4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Nội (SN 1953) và Nguyễn Văn Mấn (SN 1957, cùng trú tại xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà) về tội mua bán trái phép chất ma túy theo khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự.



Trước đó, ngày 27-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang Nguyễn Xuân Nội đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ: 0,6591 gam heroin, 1 xe máy và 5,8 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Xuân Nội, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin cùng các tang vật liên quan.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 28-3, tại khu vực đường quốc lộ 39, thuộc thôn Bùi Xá, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, Thái Bình cơ quan công an bắt quả tang Nguyễn Văn Mấn đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 1 bánh heroin, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và trên 122 triệu đồng.

Theo hồ sơ của Công an địa phương, Mấn đã có 1 tiền án ma túy với khung hình phạt chung thân khi tham gia vào đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do Vũ Xuân Trường cầm đầu.

Sau khi được giảm án và chấp hành xong bản án, Mấn được tha về hòa nhập cộng đồng và thuê đầm nuôi tôm ngoài đê biển ở thôn Chỉ Bồ và thôn Lỗ Trường, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Đây là khu vực ít người qua lại, hẻo lánh, vắng vẻ, tạo lớp vỏ bọc hoàn lương kín kẽ để Mấn tiếp tục hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Nội là đối tượng nghiện ma túy nặng. Nội hoạt động mua bán ma túy hết sức tinh vi. Nội chỉ bán ma túy cho người quen qua khe cửa hẹp hoặc giấu ma túy ở địa điểm nhất định, nhận tiền rồi chỉ chỗ cho giấy "hàng".