HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt đối tượng truy nã trốn vào Thanh Hóa ngày 2 Tết

Tuấn Minh |

Thấy một thanh niên lưu trú trên địa bàn có nhiều biểu hiện, lực lượng công an ở Thanh Hóa tiến hành kiểm tra, phát hiện người này đang trốn truy nã.

Ngày 21-2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Hợp Tiến vừa phát hiện, bắt giữ 1 nam thanh niên đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bắt đối tượng truy nã trốn vào Thanh Hóa ngày 2 Tết - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Thông trốn truy nã đã bị Công an xã Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hóa bắt giữ. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, chiều 18-2 (tức ngày mùng 2 Tết), qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hợp Tiến phát hiện 1 nam thanh niên tỉnh ngoài đến lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn thôn Diễn Ngoại, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, xác định nam thanh niên tên là Bùi Hoàng Thông (SN 1994, trước ngụ thôn Liên Phú, xã Hiền Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; nay là xã Hiển Khánh, tỉnh Ninh Bình).

Bùi Hoàng Thông chính là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Hiện, Công an xã Hợp Tiến đã thông tin về đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Công an thông tin vụ nữ sinh lớp 5 ở Cà Mau bị rạch tay
Tags

đối tượng truy nã

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại