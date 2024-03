Bắt đối tượng truy nã sau 10 năm lẩn trốn tại Lào cùng 2 khẩu súng đã lên nòng

Công an tỉnh Điện Biên vừa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 10 năm lẩn trốn tại Lào, cùng tang vật là nhiều vũ khí "nóng". Đây là đối tượng đã phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt giữ là Cứ A Nính (SN 1980), trước khi trốn có hộ khẩu thường trú tại bản Loọng Háy, xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đối tượng Cứ A Nính.

Tháng 12/2014, sau khi các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ, Cứ A Nính đã nhanh chân vượt rừng sang bên kia biên giới. Quá trình lẩn trốn, Nính đã thay tên đổi họ, nhập quốc tịch tại nước bạn Lào và mang tên mới là Thoong Đì Thò với vỏ bọc là một người nông dân hiền lành, lương thiện, chăm chỉ làm ăn.

Tuy nhiên, sau nhiều thời gian đấu tranh, lúc 2h20 ngày 16/3, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp các lực lượng chức năng tại Lào đã bắt giữ thành công Cứ A Nính tại khu vực lán nương thuộc bản Sỉ Đa, cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào).

Tang vật thu giữ gồm 3 khẩu súng, trong đó có 2 khẩu đã có đạn lên nòng, 97 viên đạn súng tự chế và nhiều bi sắt, thuốc súng tự chế khác.

Tang chứng thu giữ của đối tượng Cứ A Nính.

Việc bắt giữ thành công đối tượng Cứ A Nính tại Lào thêm một lần nữa khẳng định quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế toàn diện về an ninh trật tự giữa Công an Điện Biên với Công an các tỉnh Bắc Lào. Đồng thời là quyết tâm chính trị của Công an tỉnh Điện Biên trong công tác bảo đảm an ninh trật tự theo đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa, từ bên kia biên giới, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.