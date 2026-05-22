HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tham gia tổ chức lừa đảo bên Campuchia

Tuấn Minh
|

Phạm Văn Chung, một đối tượng truy nã quốc tế trốn sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo vừa bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.

Ngày 22-5, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung (SN 1999, ngụ xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Bắt đối tượng truy nã quốc tế tham gia tổ chức lừa đảo bên Campuchia - Ảnh 1.

Phạm Văn Chung, đối tượng truy nã quốc tế, tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, Phạm Văn Chung trước đó đã gây ra một vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũ. Sau khi gây án, Chung đã bỏ trốn khỏi địa phương, sang Campuchia và tham gia vào các tổ chức, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũ đã ra quyết định truy nã về tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Gần đây, qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an phát hiện Chung đã quay trở về Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Không đặc xá với phạm nhân từng sử dụng chất ma tuý năm 2026
Tags

đối tượng truy nã quốc tế

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại