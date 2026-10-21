Bắt đối tượng truy nã Lê Thị Cẩm Loan

Qua xác minh, truy tìm, bố trí lực lượng và phối hợp vận động gia đình hỗ trợ; công an đã bắt giữ Lê Thị Cẩm Loan theo quyết định truy nã của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về tội “Đánh bạc”.

Ngày 20/10, Công an phường Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) cho biết, đã bắt giữ đối tượng truy nã Lê Thị Cẩm Loan (SN 1979, ngụ huyện Nhơn Trạch).

Ảnh: CACC

Trước đó, thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường Nhơn Trạch đã kiên trì xác minh, truy tìm, bố trí lực lượng và phối hợp vận động gia đình hỗ trợ; qua đó bắt giữ Lê Thị Cẩm Loan theo quyết định truy nã ngày 15/4 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Nai về tội “Đánh bạc”.

Công an khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, không bao che hoặc giúp sức cho người vi phạm trốn tránh việc xử lý; kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng truy nã, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.