Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều súng, đạn

Ngày 23/1, tại bản Co Tang, xã Lóng Luông (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La), Công an huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an huyện Mộc Châu, Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an tỉnh và Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy , thu nhiều súng, đạn.

Đối tượng bị bắt là Tráng A Thào, sinh năm 1963, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm theo quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình ngày 8/9/2003 về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình bắt giữ, lực lượng Công an đã thu giữ trên người đối tượng 1 khẩu súng K59 có 11 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng. Tại hiện trường, lực lượng Công an còn thu giữ thêm 1 khẩu súng AK, 30 viên đạn, 3 khẩu súng tự chế và một số tang vật liên quan khác.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận, khi biết bị truy nã, đối tượng đã trốn tại nhà ở bản Co Tang, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, đồng thời xây dựng hệ thống tường rào kiên cố xung quanh và móc nối với một người không rõ tên tuổi, địa chỉ ở khu vực biên giới mua 2 khẩu súng quân dụng, đạn và 3 khẩu súng tự chế, luôn mang theo bên người để chống lại lực lượng chức năng, đồng thời để tẩu thoát lên rừng nếu bị phát hiện bắt giữ.

Vụ việc đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.