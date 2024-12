Ngày 2/12, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, vừa phối hợp các đơn vị bắt giữ Lê Xuân Thắng (SN 1981, quê tỉnh Khánh Hòa) tại một khách sạn ở quận 7 (TPHCM). Đây là nơi đối tượng đến thuê ở khi vừa từ Lào về nước sau gần 9 tháng bỏ trốn.

Theo thông tin từ cơ quan công an, tại khách sạn trên, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an quận 7 ( TPHCM ) đã vây bắt Lê Xuân Thắng. Trong quá trình bắt và khám xét, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 1 khẩu súng ngắn K54 cùng 27 viên đạn (trong đó hộp tiếp đạn đã nạp sẵn 5 viên).

Thông tin thêm về vụ việc, đại diện Công an tỉnh Bình Phước cho hay, khoảng tháng 9/2022, Lê Xuân Thắng quen biết và nảy sinh tình cảm với chị T.T.H. (SN 1981, ngụ thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước). Cả hai thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng. Quá trình chung sống, Thắng biết chị H. có 3 thửa đất nên đã lợi dụng sự tin tưởng để dụ dỗ, lừa chị H. mang giấy tờ 3 thửa đất đi thế chấp để lấy tiền kinh doanh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền.

Lê Xuân Thắng và khẩu súng mang theo vào khách sạn Ảnh: Công an Bình Phước

Đối tượng đưa ra các thông tin gian dối để thế chấp 3 thửa đất của chị H. vay số tiền hơn 8 tỷ đồng rồi chiếm đoạt (giá trị thực của 3 thửa đất là hơn 16 tỷ đồng). Việc thế chấp nói trên ngoài ý muốn của nạn nhân. Sau khi có tiền, Thắng đã tiêu xài và trả nợ hết 8 tỷ đồng nên không chuộc lại được đất cho chị H.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, cơ quan công an nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quá trình thụ lý điều tra, công an xác định Lê Xuân Thắng đã trốn ra nước ngoài. Sau khi xác định, Thắng đi tới một số nước gồm Lào, Thái Lan, Campuchia và Myanmar, Công an tỉnh Bình Phước đã có công văn đề nghị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông qua kênh Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với Lê Xuân Thắng.

Trong thời gian này, Công an tỉnh Bình Phước vẫn tiến hành truy bắt Lê Xuân Thắng. Qua nhiều ngày lần theo dấu vết và các thông tin, tài liệu có liên quan đến đối tượng, ngày 1/12, các trinh sát phát hiện Lê Xuân Thắng vừa từ Lào về Việt Nam và lưu trú ở một khách sạn tại TPHCM. Sau khi bị bắt giữ, Lê Xuân Thắng được di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước để phục vụ điều tra, làm rõ vụ án .

Công an tỉnh Bình Phước cho biết thêm, Lê Xuân Thắng còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) ra quyết định truy nã về tội “Gây rối trật tự công cộng”.