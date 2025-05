Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một điểm buôn bán ma túy, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ gần 1,5 bánh heroin, 1 khẩu súng Rulo đã lên đạn...

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Văn Dũng (SN 1981), Nguyễn Đình Bảo Thạch (SN 1993), cùng trú tại huyện Krông Nô và Lê Văn Hà (SN 1971), trú tại thôn 14, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút.

Hà, Dũng, Thạch tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, ngày 25/4, tại bon U2, thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút), Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện, bắt quả tang Dũng và Thạch đang có hành vi tàng trữ trái phép 2 gói heroin.

Qua đấu tranh, 2 đối tượng Dũng và Thạch khai nhận mua ma túy từ Lê Văn Hà về sử dụng.

Từ lời khai của 2 đối tượng trên, ngày 26/4, lực lượng công an đã bắt giữ và khám xét chỗ ở của Lê Văn Hà. Tại nhà của Hà, công an thu giữ gần 1,5 bánh heroin, 1 khẩu súng Rulo đã mở khóa an toàn và 10 viên đạn (trong đó có 6 viên lắp sẵn trong ổ đạn; 4 viên trên người Lê Văn Hà).

Tang vật của vụ án. (Ảnh: CA)

Ngoài ra, công an còn thu giữ 1 bình xịt hơi cay và hơn 428 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác tại nhà đối tượng Hà.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, Hà là đối tượng nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức đánh bạc.

Để đối phó với lực lượng chức năng, Hà chỉ bán ma túy cho người quen vào buổi trưa, gia cố nhà bằng 3 lớp lưới B40, lắp đặt camera tại cổng và các lối ra vào, nuôi nhiều chó để cảnh giới.