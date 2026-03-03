Vừa qua, Đội thẩm định hồ sơ tố tụng - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Hải Phòng đã liên tiếp lập thành tích bắt giữ 5 đối tượng truy nã thuộc loại "trốn sâu, trốn lâu" và nguy hiểm. Qua đó thể hiện tinh thần kiên quyết bắt giữ, xử lý đối tượng, sự mưu trí của điều tra viên Văn phòng Cơ quan CSĐT.

Đối tượng Nguyễn Thị Út. Ảnh: CA Hải Phòng

Nổi bật là bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Út, sinh năm 1961, trú tại số 4/130 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, Hải Phòng. Do làm ăn thua lỗ, đối tượng Nguyễn Thị Út đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền lớn, sau đó bỏ trốn.

Ngày 27/7/1999, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng cũ đã ra lệnh truy nã đối với Nguyễn Thị Út. Thời điểm đó, Nguyễn Thị Út cùng chồng và 2 con chuyển vào tỉnh Gia Lai, cùng thay đổi họ tên cả gia đình.

Đối tượng Nguyễn Thị Út đổi tên sang Nguyễn Thị Nhẫn, sinh năm 1960, có số căn cước công dân mới. Từ đó, cả gia đình sinh sống ổn định ở tổ 3 phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai từ năm 1999 cho đến nay.

Sau 27 năm, nhờ kiên trì điều tra, truy bắt, ngày 01/3/2026, Đội thẩm định hồ sơ tố tụng - Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Út tại số nhà 195 đường Phạm Ngọc Thạch, tỉnh Gia Lai và di lý về thành phố Hải Phòng an toàn để tiếp tục xử lý theo quy định.