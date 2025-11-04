Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17 giờ cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010) hiếp dâm . Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100m.

Đối tượng Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 triển khai các biện pháp nghiệp vụ : xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng Trần Trọng Hiếu.

Đến khoảng 18 giờ ngày 3/11, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ thành công Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.