Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em mang lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 15/1, tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, cơ quan công an vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng Khang (SN 2006, ngụ ấp 2, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu).

Theo hồ sơ của cơ quan công an, Khang sống cùng bà ngoại tại ấp 2, xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải. Do không có nghề nghiệp ổn định, Khang thường đi làm thuê cho hàng xóm những công việc lặt vặt.

Khoảng 13h ngày 11/1/2021, Khang được bà T (sống cùng địa phương) thuê xúc cát, đá trước sân. Trong quá trình làm việc, Khang để ý thấy bà T sống cùng cháu gái (SN 2015), nên nảy sinh ý định giao cấu.

Khang tại cơ quan công an.

Lợi dụng lúc bà T đi vắng, Khang đã vào nhà bà T và thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái. Sau khi trở về nhà, bà T phát hiện và trình báo cơ quan công an.

Ngày 25/8/2022, TAND tỉnh Bạc Liêu đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Khang 6 năm tù giam về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” . Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại chờ chấp hành án, Khang đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 12/12/2022, cơ quan thi hành án Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng Khang. Sau nhiều tháng lẩn trốn, Khang đã bị lực lượng công an bắt giữ tại thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An vào ngày 13/1.