Bắt đối tượng giết người ở Lạng Sơn

Nguyễn Duy Chiến |

Do mâu thuẫn cá nhân, trong đêm khuya, đối tượng Bàn Việt Hòa đã dùng dao nhọn đâm một nhát chí mạng vào cổ một người đàn ông ở xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Đêm 29/9, nhận tin báo của người dân địa phương về phát hiện một thi thể nam giới tại địa phận thôn Pá Lét, xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng lập tức có mặt tại hiện trường xác minh điều tra vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nạn nhân là anh Dương Trọng V. (SN 2000), trú tại Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh. Anh V. đến xã Nhất Hòa (Lạng Sơn) làm kinh tế trang trại lợn và có mối quan hệ bình thường với người dân địa phương. Tuy nhiên, qua sàng lọc, Công an tỉnh Lạng Sơn xác định, bắt giữ hai nghi phạm liên quan vụ án mạng là Bàn Việt Hòa (SN 2002) và Bàn Quang Sang (SN 2009, đều trú tại thôn Nà Niệc, xã Nhất Hòa, tỉnh Lạng Sơn). Đồng thời thu giữ 1 con dao nhọn dài 44cm (nghi là hung khí gây án), 1 xe mô tô không biển số.

Tại cơ quan công an, Bàn Việt Hòa khai nhận, do mâu thuẫn với ông Dương Trọng V. nên đã sử dụng dao nhọn đâm một nhát vào phần cổ, khiến nạn nhân gục ngã, chảy nhiều máu dẫn đến tử vong. Còn đối tượng Bàn Quang Sang là người chứng kiến vụ việc và chở nghi phạm trốn khỏi hiện trường.

