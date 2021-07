Bắt đối tượng giấu gần 1.000 viên ma túy trong sân vườn

Ngày 4/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma tuý Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an huyện Quảng Ninh bắt quả tang đối tượng Trương Văn Tuân (SN 1984 trú tại thôn Kim Nại, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.



Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 3/7, tại nhà riêng Trương Văn Tuân, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp Công an huyện Quảng Ninh huy động hơn 40 cán bộ chiến sỹ tiến hành bắt quả tang đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Ma túy được đối tượng cất giấu nhiều nơi rất tinh vi trong nhà và sân vườn...

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy tang vật.

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ gồm: 952 viên nén hình tròn dạng thuốc tân dược, 16 viên nén màu xanh, 01 gói chưa nhiều tinh thể màu trắng cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Trương Văn Tuân khai nhận số viên nén nói trên là ma tuý tổng hợp dạng hồng phiến, ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và ma túy ketamin.

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trương Văn Tuân.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.