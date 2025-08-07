Mới đây, Công an xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Lý Hùng (31 tuổi, trú tại thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ vụ án, năm 2023, Nguyễn Lý Hùng điều khiển xe ô tô tải gây tai nạn giao thông khiến cháu L.T.G. (11 tuổi bị thương nặng, tỷ lệ thương tật 80%).

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra giải quyết vụ án, Nguyễn Lý Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đặc biệt trước đó Nguyễn Lý Hùng đã bị Toà án nhân dân huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An tuyên phạt 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức nhưng Hùng không chấp hành bản án.

Nguyễn Lý Hùng thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Cơ quan công an đã nhiều lần vận động Hùng ra đầu thú nhưng đối tượng không chấp hành. Xét thấy đối tượng có tính chất nguy hiểm, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lẩn trốn, Công an xã Sơn Tiến đã cử các trinh sát có nhiều kinh nghiệm theo dõi, lần theo manh mối của đối tượng.

Sau nhiều ngày liền lần tìm manh mối đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát xác định đối tượng có thể sẽ lẻn về nhà sau thời gian dài lẩn trốn nên đã tổ chức truy bắt.

Khoảng 10h30 ngày 31/7, tổ công tác Công an xã Sơn Tiến phát hiện và bắt giữ thành công Nguyễn Lý Hùng khi đối tượng vừa trốn về nhà bố mẹ đẻ tại thôn Vực Rồng, xã Sơn Tiến.

Đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định.