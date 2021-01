Bắt đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm hoa hồng

Sáng 29/1, khi người dân địa phương điện báo có đối tượng khả nghi cắt trộm hoa tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang, Công an thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã triệu tập N.V.C (29 tuổi, quê huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) đến trụ sở đơn vị để tiến hành xác minh, làm rõ.

Ban đầu đối tượng tỏ ra vô can, nhưng trước các biện pháp nghiệp vụ của công an, N.V.C khai nhận đã 13 lần cắt trộm hoa hồng của gia đình ông N.V.N và nhiều lần trộm hoa của các hộ N.V.P, P.V.P... tại làng hoa hồng dưới chân núi Lang Biang.

Khu vực thường xuyên bị mất trộm hoa

Đối tượng khai vào tháng 8/2019, từ huyện Quỳ Hợp vào huyện Lạc Dương làm mướn, sau đó thuê đất trồng hoa hồng.

Thủ đoạn trộm cắp của N.V.C khá tinh vi: Đợi đến khi trời tối, chủ vườn rời khu vực trồng hoa để về nhà, đối tượng liền đột nhập cắt trộm hoa hồng; chỉ cắt trộm loại hoa có cùng màu với số hoa mà N.V.C vừa thu hoạch trong vườn của mình khiến những người xung quanh khó phát hiện.

Mỗi lần N.V.C cắt trộm từ vài trăm cành hoa hồng, trộn lẫn với số hoa thu hoạch trong vườn của mình rồi mang đi bán cho một vựa hoa tại thôn Đan Kia (thị trấn Lạc Dương). Đối tượng khai đã thu được khoảng 6,9 triệu đồng từ số hoa cắt trộm được.

Chiều cùng ngày, Công an thị trấn Lạc Dương đã chuyển hồ sơ vụ trộm cắp này lên Công an huyện Lạc Dương để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền. Được biết, Cương từng có tiền án về tội đánh bạc, ra tù năm 2018.

Công an thị trấn Lạc Dương cho biết, từ mấy tuần trước, sau khi nhận đơn thư phản ánh của người dân về tình trạng trộm cắp hoa dưới chân núi Lang Biang, đơn vị bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra mật phục; đồng thời phân phát cho người dân nhiều tờ rơi thông tin tuyền truyền phòng chống tội phạm (trong đó có thủ đoạn cắt trộm hoa hồng) để nêu cao cảnh giác.

Người dân "tố" nhiều lần bị cắt trộm hoa.

Cơ quan chức năng cũng đã tặng hàng trăm “móc khóa an ninh” in số điện thoại đường dây nóng của Công an thị trấn và Công an huyện Lạc Dương để người dân địa phương kịp thời phản ánh thông tin về các vụ trộm cắp. Các biện pháp này đã phát huy tác dụng và kẻ trộm đã bị phát giác.

Công an địa phương đang mở rộng điều tra, truy tìm những kẻ chuyên cắt trộm hoa hồng tại khu vực này.