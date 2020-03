Bắt đối tượng gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản ở Đông Nam Bộ

Tối ngày 10/3, Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) cho biết: CSHS Công an huyện này vừa phối hợp với Công an huyện Bàu Bàng và Phòng CSHS, Công an tỉnh Bình Dương truy bắt được một đối tượng gây ra nhiều vụ cướp tài sản trên địa bàn Bình Dương và một số tỉnh lân cận.

Trước đó, vào thời gian sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng xảy ra liên tiếp 4 vụ cướp tài sản. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Công an huyện Dầu Tiếng đã vào cuộc.

Sau đó, công an xác minh được đối tượng nghi vấn tên Nguyễn Trọng Tấn (Sn 1993, ngụ tại Khu phố Cây Sắn, Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) là kẻ gây ra các vụ cướp thông qua hệ thống camera và lời kể nạn nhân.

Vào cuộc truy tìm, công an phát hiện và bắt giữ Tấn khi y đang di chuyển trên đường. Làm việc với công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện liên tiếp 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận. Tấn khai do không có việc làm ổn định nên đi cướp kiếm tiền.



Công an huyện Dầu Tiếng thông báo ai là nạn nhân của các vụ bị cướp tài sản mà chưa trình báo, đề nghị liên hệ đội CSHS Công an huyện Dầu Tiếng, gặp đồng chí Hoàng Xuân Quân qua số điện thoại 0913798963.