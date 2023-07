Bắt đối tượng đạp chân vào kính chắn gió xe công vụ rồi hành hung cảnh sát giao thông

Trước đó, khoảng 21h30' ngày 13/7, Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường An Dương Vương thuộc phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai đã phát hiện xe mô tô biển kiểm soát 24B1-314.55 do 01 người đàn ông điều khiển chở theo 1 người; cả hai đều không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra thì người điều khiển phương tiện không hợp tác, không xuất trình giấy tờ xe và bằng lái xe. Trong quá trình làm việc, Tổ công tác nghi ngờ người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu bia và yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn nhưng người điều khiển không hợp tác, có nhiều lời lẽ xúc phạm, hành động chống đối lực lượng chức năng.

Ngay sau đó, Đội Cảnh sát giao thông phối hợp với Đội hình sự Công an thành phố Lào Cai đưa người điều khiển phương tiện về trụ sở làm việc. Khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông đưa lên xe công vụ, đi đến đoạn đường Quy Hóa, phường Kim Tân thì người điều khiển phương tiện đã bất ngờ đạp chân vào kính chắn gió, rồi hành hung 1 đồng chí Cảnh sát giao thông. Hậu quả, đã làm vỡ và hư hỏng hoàn toàn kính chắn gió của xe ô tô công vụ.

Nhận thấy tình hình phức tạp, lãnh đạo Công an thành phố đã tăng cường lực lượng phối hợp, cưỡng chế đối tượng về trụ sở. Tại cơ quan Công an thành phố Lào Cai, đối tượng khai tên là Kiều Duy Quyền (sinh năm 1980, trú tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai). Kết quả đo nồng độ cồn đối với Kiều Duy Quyền là 0,927 mg/lít khí thở.

Ngày 14/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Kiều Duy Quyền về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Lào Cai tiếp tục củng cố hồ sở để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật./.