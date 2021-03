Bắt đối tượng cướp vé số của người già, tàn tật

Nghe tiếng truy hô, người đi đường đã đuổi theo đối tượng, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Lực lượng Công an phường 1 và Công an TP Bảo Lộc lập tức vào cuộc truy bắt tên cướp. Khi chạy tới đường Phạm Ngũ Lão, TP Bảo Lộc, đối tượng bị Công an phối hợp với người dân khống chế, bắt giữ.



Tại cơ quan Công an, tên cướp khai nhận là Nguyễn Minh Tưởng (SN 2000, ngụ tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật vụ cướp, gồm 23 tờ vé số và 100.000 đồng, là tiền cụ Xuân bán vé số có được.

Đặc biệt, Công an TP Bảo Lộc còn xác định, khoảng 22h ngày 26/2, với thủ đoạn giả vờ mua vé số, Nguyễn Minh Tưởng cũng đã cướp giật 75 tờ vé số của anh Nguyễn Hùng Cường (SN 1991, ngụ tại phường 2, TP Bảo Lộc), là người tàn tật đi xe lăn bán vé trên đường Lê Thị Pha, TP Bảo Lộc. Tưởng là đối tượng nghiện ma túy, không nghề nghiệp.

Vụ việc hiện đang được Công an TP Bảo Lộc điều tra, làm rõ.