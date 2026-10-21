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Bắt đối tượng có 7 tiền án trộm 25,5 chỉ vàng

Thu Hiền
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Vừa ra tù được vài tháng, Nguyễn Đình An tiếp tục đột nhập nhà dân, trộm 25,5 chỉ vàng trị giá khoảng 350 triệu đồng rồi mang đi bán ở nhiều tỉnh, thành.

Ngày 21/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đình An (SN 1993, trú xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan Công an, An có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích. Tháng 5/2026, đối tượng chấp hành xong án phạt tù về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, sau khi trở về địa phương, An không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên lang thang và lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp.

Đối tượng Nguyễn Đình An tại cơ quan Công an.

Ngày 8/10, An đột nhập một nhà dân tại xã Nam Đàn khi không có người ở nhà, cạy két sắt lấy trộm 25,5 chỉ vàng, trị giá khoảng 350 triệu đồng.

Để tránh bị phát hiện, đối tượng tháo biển kiểm soát xe mô tô, thường xuyên đeo khẩu trang, mặc áo dài tay và lựa chọn những tuyến đường không có camera giám sát khi di chuyển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Nam Đàn đồng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Nghệ An và Công an các xã Yên Trung, Lam Thành bắt giữ Nguyễn Đình An khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hưng Nguyên.

Tại cơ quan Công an, An khai nhận sau khi trộm vàng đã chia nhỏ số tài sản, mang bán tại nhiều tỉnh, thành để lấy tiền tiêu xài, đánh bạc và mua xe mô tô làm phương tiện phục vụ các lần trộm cắp tiếp theo.

Tang vật vụ án.

Tang vật thu giữ gồm 2 xe mô tô, 2 con dao, 1 điện thoại di động cùng nhiều vật chứng liên quan.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng.

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