Chiều 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can Bùi Thị Thảo (31 tuổi, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) và Lê Văn Hà (26 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) để điều tra về hành vi mua bán người.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an Nghệ An phát hiện một nhóm nghi phạm có hành vi mua bán người do Thảo và Hà thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh, thành. Thủ đoạn của các đối tượng này là lừa đảo đưa các nạn nhân sang Thái Lan làm việc trên máy tính với mức lương 800 USD/tháng. Thực tế, nhóm Thảo lại đưa nạn nhân sang Myanmar bán cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo quốc tế tại các đặc khu Tam giác Vàng.

Công an làm việc với Lê Văn Hà

Tại các khu tự trị trên lãnh thổ nước Myanmar, những người bị lừa bán bắt buộc phải ký hợp đồng, bị thu giữ hộ chiếu. Mỗi người được cung cấp một máy tính, hai điện thoại và một tệp giấy A4, hướng dẫn cách tiếp cận khách hàng, cách lừa đảo. Mỗi ngày họ đều phải làm việc từ 12 - 17 giờ đồng hồ, khi làm việc có người theo dõi, giám sát, nếu không làm việc sẽ bị đánh đập.

Sau thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ Lê Văn Hà khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Cùng thời điểm, một mũi trinh sát khác đã bắt giữ Bùi Thị Thảo khi đang lẩn trốn tại một chung cư thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hai đối tượng Thảo và Hà

Công an tỉnh Nghệ An thông báo, những ai là bị hại của nhóm bị can Thảo và Hà sớm liên hệ với cơ quan công an để trình báo, phối hợp xử lý.