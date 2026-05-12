Bắt đôi nam nữ dùng dao khống chế, cướp xe của tài xế công nghệ ở Tây Ninh

Hoàng Thọ
|

Nam thanh niên cùng bạn gái ở Tây Ninh giả làm khách đi xe, sau đó dùng dao khống chế tài xế xe ôm công nghệ để cướp tài sản rồi bỏ trốn về TP.HCM.

Ngày 12/5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (PC02), đơn vị đã bắt giữ đôi nam nữ liên quan vụ cướp tài sản của tài xế xe ôm công nghệ xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 1h cùng ngày, anh T.V.T. nhận chở khách từ TP.HCM về ấp Hòa Thuận 2, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Sau khi trả khách, ứng dụng tiếp tục báo cuốc xe mới đến đón khách tại một quán cà phê trên đường Mỹ Lộc - Phước Hậu, thuộc ấp Thanh Ba, xã Cần Giuộc.

Bắt đôi nam nữ cướp xe ôm công nghệ tại Tây Ninh năm 2026 - Ảnh 1.

Huỳnh Đức Hùng và Lê Thị Ngọc lúc bị bắt. (Ảnh: PC02)

Khi đến nơi, anh T. gặp một nam thanh niên và một phụ nữ. Hai người này yêu cầu anh đứng chờ để đợi thêm một xe khác tới đón. Trong lúc anh T. đang chờ, nam thanh niên bất ngờ dùng dao kề cổ, khống chế và cướp tiền, điện thoại cùng xe máy của nạn nhân.

Gây án xong, cả hai lái xe máy của anh T. tẩu thoát về hướng TP.HCM.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 10h cùng ngày, công an đã bắt giữ hai nghi phạm là Huỳnh Đức Hùng (26 tuổi) và Lê Thị Ngọc (19 tuổi) khi đang ở trong một phòng trọ tại phường Linh Trung, TP.HCM.

Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi đầy đủ tang vật liên quan vụ án.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là tài xế xe ôm và xe công nghệ, cần nâng cao cảnh giác, hạn chế di chuyển một mình đến khu vực vắng người vào ban đêm để đảm bảo an toàn cho bản thân.

