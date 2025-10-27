HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang

Duy Anh |

Đây là 2 đối tượng bị lực lượng chức năng bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 26/10, Công an phường Rạch Giá, tỉnh An Giang cho biết đã bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Thùy Dương, 37 tuổi và Đỗ Trường Giang, 31 tuổi (cùng trú phường Rạch Giá) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bắt Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang- Ảnh 1.

Hai đối tượng Đỗ Thùy Dương và Đỗ Trường Giang (Ảnh: Công an An Giang).

Trước đó, cảnh sát tiến hành kiểm tra bắt, thu giữ tại nhà các đối tượng 5 bịch nylon, bên trong có chứa các hạt tinh thể rắn, nghi là chất ma túy và một số dụng cụ khác dùng để sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra nhanh cả 2 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Qua làm việc, Đỗ Thùy Dương khai nhận 5 bịch nylon trên là ma túy đá, mua của đối tượng chưa rõ lai lịch với giá 2 triệu đồng, mang về nhà đưa cho Đỗ Trường Giang 1 bịch để sử dụng, số còn lại đối tượng Dương cất giấu tại nhà thì bị lực lượng Công an phường kiểm tra, phát hiện, thu giữ.

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi tiếp tục mưa to đến rất to
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Trường Giang

bắt giữ

công an An Giang

khám xét

bắt quả tang

Thuỳ Dương

dương tính với ma tuý

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại