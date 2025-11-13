HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt Đinh Khắc Trung sinh năm 1981, thu hồi lại tài sản

Duy Anh |

Đây là đối tượng đã trộm điện thoại di động của những người đang tắm ở sông.

Ngày 13/11, Công an xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang lập hồ sơ xử lý đối tượng Đinh Khắc Trung, sinh năm 1981, ngụ ấp Phước Lương, xã Đại Phước để điều tra làm rõ hành vi "Trộm cắp tài sản".

Bắt Đinh Khắc Trung, thu hồi toàn bộ tài sản cho bị hại- Ảnh 1.

Đối tượng Đinh Khắc Trung (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Trước đó, chiều 9/11, công an xã tiếp nhận tin báo của anh Nguyễn Trọng Nhân về việc bị mất trộm nhiều điện thoại di động khi đang tắm sông cùng với 3 người khác.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Đại Phước đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy xét, bắt giữ thủ phạm, thu hồi tang vật liên quan trả cho bị hại. 

Qua đấu tranh, đối tượng Đinh Khắc Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Việc nhanh chóng khám phá vụ án, thu hồi tài sản cho bị hại thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và hiệu quả của lực lượng Công an xã Đại Phước trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

