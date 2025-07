Bắt, di lý Võ Thị Yến Nhi

Ngày 4/7, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã tạm giữ Võ Thị Yến Nhi (SN 1997, ngụ tại xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) – đối tượng đang bị truy nã đặc biệt theo quyết định của Công an tỉnh Tiền Giang (nay là Công an tỉnh Đồng Tháp).

Theo hồ sơ, năm 2022, Võ Thị Yến Nhi bị TAND TP Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long) tuyên án 8 năm tù với các tội danh: tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nhi. Ảnh: Báo Ấp Bắc

Sau đó, bản án được chuyển ủy thác cho TAND huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang cũ) để ra quyết định thi hành án. Trong giai đoạn này, Nhi có đơn xin hoãn chấp hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2024, thời hạn hoãn thi hành án kết thúc và TAND huyện Châu Thành ra thông báo yêu cầu Nhi thi hành án. Dù tiếp tục nộp đơn xin hoãn, nhưng không được chấp thuận, Nhi đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước hành vi này, đến tháng 6/2025, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã phát lệnh truy nã đặc biệt đối với đối tượng.

Qua công tác trinh sát, đến ngày 3/7, Tổ công tác phát hiện Võ Thị Yến Nhi đang di chuyển trên địa bàn xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ và di lý đối tượng về trụ sở Công an để tiếp tục xử lý theo quy định. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.