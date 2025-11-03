HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bắt, di lý Trần Mạnh Toàn về Hải Phòng

Trang Anh |

Đối tượng Trần Mạnh Toàn đã được di lý qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Hải Phòng.

Công an TP Hải Phòng ngày 3/11 cho biết, đã bắt giữ thành công Trần Mạnh Toàn (sinh năm 1974, trú Hải Phòng), đối tượng trốn truy nã sau hơn 31 năm lẩn trốn.

Toàn bị bắt giữ vì liên quan đến vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 16/6/1994 tại nhà người dân ở phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (nay là phường Hồng Bàng). Đối tượng cùng hai đồng bọn đã lấy đi một đầu máy khâu, một đàn organ và hai thớt của dàn cát xét, tổng trị giá tài sản là 2,8 triệu đồng.

Sau khi bị bắt giữ và tạm giam vào tháng 6/1994, đến ngày 23/9/1994, Toàn được thay đổi biện pháp ngăn chặn sang cấm đi khỏi nơi cư trú. Lợi dụng điều này, Trần Mạnh Toàn đã bỏ trốn vào miền Nam và biệt tích suốt hơn ba thập kỷ.

Bắt, di lý Trần Mạnh Toàn về Hải Phòng- Ảnh 1.

Đối tượng Trần Mạnh Toàn - Ảnh: CA TP Hải Phòng

Sau quá trình điều tra, xác minh, ngày 23/10 Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu - Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và bắt giữ Trần Mạnh Toàn khi đang lẩn trốn tại phường Trấn Biên, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đối tượng sau đó đã được di lý qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất để đưa về Hải Phòng.

Hiện, Trần Mạnh Toàn đang bị cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi trộm cắp tài sản.

