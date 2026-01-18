Loại súng này đã bắt đầu được chuyển giao cho Lực lượng Đặc nhiệm và dự kiến sẽ trang bị cho toàn bộ Quân đội Ý trong tương lai.

Thông tin này được đăng tải trên ấn phẩm Armi e Tiro, trích dẫn bài phát biểu của Tham mưu trưởng Lực lượng Lục quân Ý - Tướng Carmine Masiello.

Trong bài phát biểu, ông Masiello đã chính thức xác nhận việc đưa súng trường tấn công Beretta NARP vào biên chế.

“Hãy nhớ rằng công nghệ không bao giờ là mục đích cuối cùng, mà luôn là phương tiện - phương tiện để đạt được mục đích. Con người luôn quan trọng hơn công nghệ: hệ thống vũ khí tốt nhất cho quân đội luôn là con người".

"Việc cung cấp súng trường tấn công Beretta NARP mới cho lực lượng đặc nhiệm đã bắt đầu - có lẽ đây là vũ khí cá nhân tốt nhất thế giới hiện nay. Nó được tạo ra nhờ sự hợp tác giữa Beretta và lực lượng đặc nhiệm và sẽ trang bị cho toàn bộ quân đội… việc giao hàng đã bắt đầu”, ông Masiello nhấn mạnh.

Loại vũ khí cá nhân mới này sẽ thay thế khẩu Beretta AS 70/90, và có thể cả ARX160 đời mới hơn, vốn được đưa vào sử dụng lần lượt từ những năm 1990 và 2000.

Súng trường tấn công mới của Quân đội Ý - Beretta NARP.

NARP (New Assault Rifle Platform) được cho là một nền tảng hiện đại với thiết kế công thái học gần giống với các khẩu AR, nhưng “với cơ chế đã được chứng minh trong chiến đấu do Beretta phát triển”.

Súng trường tấn công này hiện sử dụng đạn 5,56 mm, nhưng công ty cũng có kế hoạch phát hành các phiên bản với các cỡ đạn khác, bao gồm 7,62 × 51 mm và 6.5 Creedmoor.

Như đã lưu ý, phần thân trên của súng được trang bị cần đẩy khóa nòng và cần nạp đạn, bề ngoài tương tự AR-15. Súng trường này có thể được trang bị nòng dài 11,5 inch (292 mm), 14,5 inch (368 mm) và 16 inch (406 mm). Bước xoắn nòng là 1:7”, và đầu nòng có ren 1/2 × 28.

Hệ thống trích khí là loại piston hành trình ngắn với khối điều chỉnh, giúp dễ dàng sử dụng bộ giảm thanh, điều này có thể giải thích lý do nhà sản xuất tuyên bố giảm độ giật. Có thể tiếp cận hệ thống khí nạp từ phía trước và việc tháo rời không cần dụng cụ.

Nòng súng được bao quanh bởi một ốp tay gắn vào thân súng bằng giao diện M-LOK, và phần trên có dây đeo theo tiêu chuẩn MIL-STD-1913.

Phần thân dưới của súng có các nút điều khiển thuận cả hai tay, được bố trí tương tự như khẩu AR-15. Khóa an toàn dễ dàng điều chỉnh cho những chế độ bắn phát một, tự động hay loạt ngắn.

Các thông số kỹ thuật khác:

Tổng chiều dài khi báng súng ở vị trí kéo dài tối đa (nòng súng 14,5 inch) - 888 mm

Tổng chiều dài khi gấp lại - 806 mm

Chiều rộng - 78 mm

Trọng lượng (với hộp tiếp đạn polymer rỗng) - 3,3 kg

Việc tháo rời súng trường không cần dùng đến bất kỳ dụng cụ nào, và cả hai phần được nối với nhau bằng chốt cố định. Nhà sản xuất lưu ý rằng Beretta NARP hoạt động chính xác ngay cả khi không có chất bôi trơn, điều này có thể cho thấy việc bổ sung lớp phủ đặc biệt trên các bộ phận chuyển động.