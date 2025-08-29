Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra vào 7h thứ Bảy, ngày 30/8. Tuy nhiên ngay từ sáng ngày 29/8, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm túc trực sẵn trước 24h đồng hồ với mong muốn có được vị trí đẹp theo dõi đoàn diễu binh diễu hành di chuyển qua.
21h15, Bắt đầu cấm đường phục vụ tổng duyệt A80, nhiều người đã gửi xe đi bộ tìm chỗ "cắm trại" xuyên đêm
Ngay khi lệnh cấm đường được triển khai để phục vụ tổng duyệt A80, nhiều người dân đã nhanh chóng gửi xe, tay xách nách mang ghế nhựa, áo mưa rồi rủ nhau đi bộ tìm vị trí đẹp bên đường.
Không ít gia đình mang theo cả đồ ăn, nước uống, quyết định 'cắm trại' xuyên đêm để giữ chỗ, tạo nên khung cảnh náo nhiệt và đầy háo hức trước ngày hội lớn.
23h, Phố phường Hà Nội hóa sân khấu, biển người hát vang xuyên đêm
Clip: NXH
Clip: Di Anh
Nhóm bạn trẻ chơi nhảy dây trong lúc chờ xem diễu binh, không khí náo nhiệt khiến cả khách du lịch ở Hồ Gươm cũng phải dừng chân “nhập hội”.
Clip: Khoa
22h, Không khí náo nhiệt trên đường Nguyễn Thái Học
Trong lúc chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, trên đường Nguyễn Thái Học, nhiều nhóm người dân tự tổ chức ca hát, văn nghệ. Tiếng trống, tiếng đàn, giọng hát vang lên rộn rã khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt như một ngày hội thực thụ.
Clip: Quân
20h40, Mưa xối xả không ngăn nổi tinh thần háo hức, người dân vẫn kiên trì ngồi kín đường Văn Cao
20h, Mưa ào ào đổ xuống, người dân vẫn kiên trì bám trụ trên các tuyến đường, không rời vị trí
Góc ấm lòng: Một khách sạn tại phố Liễu Giai cho bà con vào trú mưa (Clip: Di Anh)
19h40, Mưa ập xuống bất ngờ, "khối yêu nước" bật "mode" phòng thủ cực mạnh
Cơn mưa bất chợt ập xuống khiến cả 'khối yêu nước' đang háo hức chờ diễu binh phải vội vàng bung ô, chạy tìm chỗ trú. Phố xá phút chốc biến thành biển ô nhiều màu.
Clip: Lê Trung
19h, Đường Thanh Niên đông đúc người dân đổ về đây chờ đợi xem diễu binh diễu hành
Anh Vũ Hữu Hùng (ngụ số 9 Liễu Giai) tất bật chuẩn bị chiếu, nước uống và cả bìa giấy để hỗ trợ bà con đến xem diễu binh ngang qua khu nhà mình. Đặc biệt anh còn chuẩn bị cả màn hình led để tiếp sóng trực tiếp cho bà con xem.
"Bao nhiêu năm mới có một dịp cực kì ý nghĩa như vậy, mình có gì thì mình giúp nấy để bà con thoải mái. Thương bà con vất vả vì thời tiết quá, mưa rồi nắng. Nhiều phụ nữ có con nhỏ đâu chịu nổi nắng đâu nên tôi cũng mời họ vào nhà để ngồi", anh Hùng chia sẻ.
18h30, Ấm lòng: CSCĐ và thanh niên tình nguyện tận tay phát sữa cho cựu chiến binh
Một cựu chiến binh 60 năm trước đứng trong hàng ngũ diễu binh tại quảng trường, 60 năm sau đi xem diễu binh chia sẻ cảm xúc. Clip: Như Hoàn
Tối 29/8, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng các bạn thanh niên tình nguyện ân cần trao tận tay những hộp sữa, chiếc bánh mì cho các cựu chiến binh ngồi hai bên đường khiến nhiều người xúc động. Những mái đầu bạc phơ, bộ quân phục cũ bạc màu của các bác cựu như sáng lên bởi nụ cười hạnh phúc, khi được thế hệ trẻ chăm sóc, tri ân ngay trên tuyến phố chờ đợi đến ngày mai để xem đoàn diễu binh diễu hành đi qua.
Clip: Như Hoàn
Clip: Như Hoàn
17h: Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai bắt đầu tấp
Khoảng 17h chiều 29/8, khu vực ngã tư Kim Mã - Liễu Giai bắt đầu trở nên tấp nập khi dòng người liên tục đổ về.
Từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến những người lớn tuổi, ai nấy đều tranh thủ chọn cho mình vị trí đẹp để chờ xem đoàn diễu binh đi qua. Tiếng trò chuyện rộn ràng, xen lẫn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khiến không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt, hừng hực tinh thần hướng về ngày lễ trọng đại.
15h: Nhiều tuyến phố chật kín người
13h: Muôn kiểu tránh nắng chờ xem Tổng duyệt
Giữa cái nắng oi ả cuối tháng 8, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ trên các tuyến phố trung tâm.
Clip: Biển người đội nắng trước 1 ngày chờ tổng duyệt A80
Họ trùm kín áo khoác, khẩu trang, đội mũ rộng vành để chống nắng, thậm chí có người còn sáng tạo tận dụng giá đỡ camera để dựng ô che, tránh phải giơ tay quá lâu. Có người mang theo cả tấm vải mỏng phủ bên ngoài ô, tạo thêm lớp chắn nắng, giúp bớt phần nào cái nóng giữa dòng người đông nghịt.
9h: Người dân trải bạt ngồi từ sớm
Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.
Thời gian diễn ra tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 là 06:30, sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025. Ngày dự phòng: 31/08/2025.
Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.
Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.