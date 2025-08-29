Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra vào 7h thứ Bảy, ngày 30/8. Tuy nhiên ngay từ sáng ngày 29/8, nhiều người dân đã đổ về các tuyến phố trung tâm túc trực sẵn trước 24h đồng hồ với mong muốn có được vị trí đẹp theo dõi đoàn diễu binh diễu hành di chuyển qua.

21h15, Bắt đầu cấm đường phục vụ tổng duyệt A80, nhiều người đã gửi xe đi bộ tìm chỗ "cắm trại" xuyên đêm

Ngay khi lệnh cấm đường được triển khai để phục vụ tổng duyệt A80, nhiều người dân đã nhanh chóng gửi xe, tay xách nách mang ghế nhựa, áo mưa rồi rủ nhau đi bộ tìm vị trí đẹp bên đường.

Không ít gia đình mang theo cả đồ ăn, nước uống, quyết định 'cắm trại' xuyên đêm để giữ chỗ, tạo nên khung cảnh náo nhiệt và đầy háo hức trước ngày hội lớn.

23h, Phố phường Hà Nội hóa sân khấu, biển người hát vang xuyên đêm

Ai cũng muốn tìm cho mình một vị trí đẹp để chờ đợi khoảnh khắc đoàn diễu binh diễu hành di chuyển qua.

Lượng người đổ về các con phố quanh Quảng trường Ba Đình mỗi lúc một đông.





Một số em nhỏ được bố mẹ dẫn ra đường chờ xem đoàn diễu binh diễu hàng và tranh thủ chụp hình với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ

Không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, nhiều chiến sĩ an ninh còn trở thành ‘nhiếp ảnh gia bất đắc dĩ’, vui vẻ giúp người dân chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đặc biệt.

Lực lượng an ninh cũng tranh thủ giúp người dân ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.

22h30,

Nhóm bạn trẻ chơi nhảy dây trong lúc chờ xem diễu binh, không khí náo nhiệt khiến cả khách du lịch ở Hồ Gươm cũng phải dừng chân “nhập hội”.

22h, Không khí náo nhiệt trên đường Nguyễn Thái Học

Trong lúc chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành, trên đường Nguyễn Thái Học, nhiều nhóm người dân tự tổ chức ca hát, văn nghệ. Tiếng trống, tiếng đàn, giọng hát vang lên rộn rã khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt như một ngày hội thực thụ.



Lực lượng chức năng bắt đầu căng hàng rào sắt, cấm một số tuyến đường và chỉ dẫn cho người dân di chuyển theo hướng khác. Ảnh: Như Hoàn

20h40, Mưa xối xả không ngăn nổi tinh thần háo hức, người dân vẫn kiên trì ngồi kín đường Văn Cao

Mưa xối xả không ngăn nổi tinh thần háo hức, người dân vẫn kiên trì ngồi kín đường Văn Cao.







Người dân tập trung chờ đợi tại khu ngực ngã tư Văn Cao giao với đường Đội Cấn.

Lực lượng chức năng được tăng cường trên các tuyến phố.





20h, Mưa ào ào đổ xuống, người dân vẫn kiên trì bám trụ trên các tuyến đường, không rời vị trí

Góc ấm lòng: Một khách sạn tại phố Liễu Giai cho bà con vào trú mưa (Clip: Di Anh)





19h40, Mưa ập xuống bất ngờ, "khối yêu nước" bật "mode" phòng thủ cực mạnh

Cơn mưa bất chợt ập xuống khiến cả 'khối yêu nước' đang háo hức chờ diễu binh phải vội vàng bung ô, chạy tìm chỗ trú. Phố xá phút chốc biến thành biển ô nhiều màu.





19h, Đường Thanh Niên đông đúc người dân đổ về đây chờ đợi xem diễu binh diễu hành

Không khí nhộn nhịp tại đường Thanh Niên tối 29/8.

Cô của chị Thoa gửi đồ ăn cho chị cùng gia đình. Được biết, chị Thoa và cả nhà đến từ Thanh Hoá mới đến Hà Nội sáng nay lúc 5h30 và chờ đợi từ 2h chiều. Chị đợi ở khu vực này vì thoáng đãng mát mẻ, có dàn xe tăng đi qua và dễ ngắm máy bay.

Những chiếc chiếu mới được chở đến miễn phí để tặng cho bà con ngồi xem diễu binh diễu hành tối 29/8.





Anh Vũ Hữu Hùng (ngụ số 9 Liễu Giai) tất bật chuẩn bị chiếu, nước uống và cả bìa giấy để hỗ trợ bà con đến xem diễu binh ngang qua khu nhà mình. Đặc biệt anh còn chuẩn bị cả màn hình led để tiếp sóng trực tiếp cho bà con xem.

"Bao nhiêu năm mới có một dịp cực kì ý nghĩa như vậy, mình có gì thì mình giúp nấy để bà con thoải mái. Thương bà con vất vả vì thời tiết quá, mưa rồi nắng. Nhiều phụ nữ có con nhỏ đâu chịu nổi nắng đâu nên tôi cũng mời họ vào nhà để ngồi", anh Hùng chia sẻ.

18h30, Ấm lòng: CSCĐ và thanh niên tình nguyện tận tay phát sữa cho cựu chiến binh

Một cựu chiến binh 60 năm trước đứng trong hàng ngũ diễu binh tại quảng trường, 60 năm sau đi xem diễu binh chia sẻ cảm xúc. Clip: Như Hoàn

Tối 29/8, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng các bạn thanh niên tình nguyện ân cần trao tận tay những hộp sữa, chiếc bánh mì cho các cựu chiến binh ngồi hai bên đường khiến nhiều người xúc động. Những mái đầu bạc phơ, bộ quân phục cũ bạc màu của các bác cựu như sáng lên bởi nụ cười hạnh phúc, khi được thế hệ trẻ chăm sóc, tri ân ngay trên tuyến phố chờ đợi đến ngày mai để xem đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Lực lượng chức năng xếp sẵn ghế, chuẩn bị riêng một khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh để ngồi xem tổng duyệt A80

Tối 29/8, đã có rất đông cứu chiến binh cùng tập trung về các tuyến phố để chờ đợi xem diễu binh diễu hành

Biển báo khu vực ưu tiên để nhắc nhở người dân chú ý nhường chỗ ngồi ở khu vực này cho các cựu chiến binh

17h: Ngã tư Kim Mã - Liễu Giai bắt đầu tấp

Khoảng 17h chiều 29/8, khu vực ngã tư Kim Mã - Liễu Giai bắt đầu trở nên tấp nập khi dòng người liên tục đổ về.

Từ các gia đình, nhóm bạn trẻ đến những người lớn tuổi, ai nấy đều tranh thủ chọn cho mình vị trí đẹp để chờ xem đoàn diễu binh đi qua. Tiếng trò chuyện rộn ràng, xen lẫn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, khiến không khí nơi đây càng thêm náo nhiệt, hừng hực tinh thần hướng về ngày lễ trọng đại.



15h: Nhiều tuyến phố chật kín người

Giữa trưa ngày 29/8, đường Hùng Vương đã chật kín người dân đổ về chờ đón buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80

Lực lượng cảnh sát túc trực điều tiết giao thông

Tất cả mọi ngả đường đổ vào Quảng Trường đều ùn ứ, người dân khó để di chuyển

Lượng người đổ về đây ngày một đông

Những con phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng

Dòng người chật cứng dọc tuyến phố

Trên vỉa hè gần như không còn khoảng trống

13h: Muôn kiểu tránh nắng chờ xem Tổng duyệt

Giữa cái nắng oi ả cuối tháng 8, nhiều người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ trên các tuyến phố trung tâm.

Clip: Biển người đội nắng trước 1 ngày chờ tổng duyệt A80



Họ trùm kín áo khoác, khẩu trang, đội mũ rộng vành để chống nắng, thậm chí có người còn sáng tạo tận dụng giá đỡ camera để dựng ô che, tránh phải giơ tay quá lâu. Có người mang theo cả tấm vải mỏng phủ bên ngoài ô, tạo thêm lớp chắn nắng, giúp bớt phần nào cái nóng giữa dòng người đông nghịt.

Ai cũng phải mang sẵn bên mình một chiếc ô

Có người tận dụng cây dựng camera làm giá đỡ ô

Có người trùm chăn mỏng phía ngoài ô để chống nắng

Nhiều người mang theo tấm bạt lớn trú nắng

Vậy nhưng ai cũng hào hứng chờ đợi

9h: Người dân trải bạt ngồi từ sớm

Tại khu vực giao giữa Trần Phú và Hùng Vương, rẩ nhiều người đã trải bạt ngồi đợi từ sáng sớm ngày 29/8

Không khí rộn ràng khắp nơi

Những tấm bạt, chiếc ghế đã được xếp

Hà Vi (ngồi giữa) và nhóm bạn cho biết hôm nay các trường cho nghỉ nên Vi và các bạn tranh thủ ra chờ từ sớm để có chỗ đẹp. Lần trước Vi đã đứng gần Sân vận động Quần Ngựa nhưng tầm nhìn chưa đẹp nên lần này quyết tâm đổi sang khu vực Liễu Giai - Kim Mã để thưởng thức trọn vẹn hơn

Nhóm bạn Nhung đã ra từ 9h sáng, quyết tâm ngồi trên trục đường Trần Phú để xem rõ nhất. Hành trang mang theo chỉ đơn giản gồm bánh nước và ô

Cô Hảo đến từ Bắc Ninh cho biết, cô đã xuống Hà Nội từ hôm 20 và đã 2 lần xem các buổi hợp luyện, sơ duyệt diễu binh ở đường Hùng Vương. Hôm nay cô cũng ra đó nhưng hết chỗ nên đành phải ngồi ở Liễu Giai

Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày Đại lễ.

Thời gian diễn ra tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80 là 06:30, sáng thứ Bảy, ngày 30/08/2025. Ngày dự phòng: 31/08/2025.

Đây là cơ hội tốt nhất để người dân xem trước toàn bộ chương trình diễu binh, diễu hành vào ban ngày. Người dân có thể đứng xem dọc các tuyến phố trong lộ trình đoàn sẽ đi qua.

Trước khi tham gia theo dõi sự kiện, cần cập nhật thông tin cấm đường và phân luồng giao thông để có kế hoạch di chuyển phù hợp.