HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bắt Đặng Thị Hồng Thi và Phan Thị Hải Yến cùng SN 2006

Duy Anh |

Đây là 2 trong số 6 đối tượng vừa bị bắt quả tang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin, qua tin báo, tố giác tội phạm, vào đêm 11/1, các Tổ nghiệp vụ Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở bất ngờ kiểm tra hành chính tại căn nhà của Nguyễn Duy Phương (sinh năm 1998), trú tổ 4, khu phố Bình Ninh 2, phường Bình Long.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Duy Phương có 6 đối tượng gồm: Nguyễn Duy Phương (SN 1998); Trần Ngọc Phước (SN 1987); Trần Thanh Phúc (SN 1986); Nguyễn Ngọc Đức (SN 1996) cùng thường trú tại phường Chơn Thành (Đồng Nai); Đặng Thị Hồng Thi (SN 2006), thường trú xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp; nơi ở hiện nay: phường An Lộc; Phan Thị Hải Yến (SN 2006), xã Lộc An, TP Huế; nơi ở hiện nay: phường An Lộc, tỉnh Đồng Nai đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Nhóm đối tượng bị phát hiện đang sử dụng ma tuý (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Khi phát hiện lực lượng Công an, một số đối tượng tìm cách bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ, bảo đảm an toàn.

Tại hiện trường, Công an phường thu giữ nhiều dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma tuý như: loa nhạc, bộ đèn chiếu, đĩa sứ, hộp quẹt, 1 thẻ nhựa còn bám dính chất màu trắng nghi là ma tuý...

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý dạng khay và kẹo tại phòng ngủ của Nguyễn Duy Phương. Tiến hành xét nghiệm nhanh, có 6/6 đối tượng dương tính với chất ma tuý.

Công an phường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Hiện vụ việc cùng các đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thi hành Lệnh khám xét, Lệnh bắt tạm giam đối với chủ tài khoản Facebook Lê Minh Vũ
Tags

báo công an

tin hình sự

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

Phụ nữ

Đồng Nai

bắt giữ

Hải Yến

bắt tạm giam

bắt quả tang

Hay độc lạ

hồng thi

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại