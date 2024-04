Ngày 13-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lai Châu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam bị can đối với Trần Văn Tâm (SN 1983, trú tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu) về hành vi hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trần Văn Tâm bị bắt giữ cùng số ma túy, vũ khí tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó hồi 12 giờ ngày 4-4, tổ Công tác Công an thành phố phối hợp Phòng CSĐT tội phạm về ma túy công an tỉnh làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, phường Đoàn Kết, TP Lai Châu đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Văn Tâm có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường thu giữ 3 viên hồng phiến có khối lượng 0,29 g.

Tiếp tục tiến hành khám xét khẩn cấp người, chỗ ở của Trần Văn Tâm, cơ quan CSĐT đã phát hiện và thu giữ 129 viên hồng phiến, 3 túi ma túy đá, 4 bình ngâm quả, thân cây anh túc.

Ngoài ra, cơ quan công an thu giữ nhiều vũ khí tự chế nguy hiểm gồm: 13 dao, kiếm, 2 súng kíp, 1 roi chích điện, 1 gậy ba khúc bằng kim loại, cùng một số hung khí khác.

Cơ quan công an thu giữ nhiều vũ khí khi bắt giữ Trần Văn Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Được biết, Trần Văn Tâm còn có biệt danh là Tâm Hê (heroin), là đối tượng thường xuyên mặc trang phục hầm hố, đeo nhẫn lắc đầy tay, dây chuyền nanh động vật, nuôi đàn chó 20 con Becgie và PitBull, đi xe phân khối lớn tốc độ cao.

Tâm đã có 1 tiền án về tội môi giới mại dâm và 1 tiền sự tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, mở rộng.